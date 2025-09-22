VIDEO | Así fue el choque entre dos buses en San Plácido de Portoviejo; el oficial se lanzó en una maniobra extrema

Una escena de terror vivieron los operadores y pasajeros del bus de la cooperativa Reales Tamarindos cuando una aparente falla mecánica ocasionó el choque contra otra unidad de transporte. El bus interprovincial impactó la parte posterior de la unidad de la cooperativa San Plácido, en el sitio Balzar de la parroquia San Plácido, en Portoviejo, Manabí.

El hecho que sucedió la tarde de este lunes 22 de septiembre dejó varias personas heridas y una estela de daños. Sin embargo, los momentos previos al percance vial fueron de pánico porque se temía lo peor.

Así saltó un trabajador del bus

El automotor impactado se encontraba tomando a un pasajero y su conductor no tenía noción, al menos, de lo que se le vendría. Empezó nuevamente su marcha y en cuestión de segundos sintió el golpe que posteriormente lo arrimó al borde de la vía y lo dejó cerca de un pequeño abismo.

Antes del choque entre los buses, uno de los trabajadores de la unidad se lanzó hacia la cuneta. Este hecho quedó registrado en cámaras de seguridad de una vivienda cercana al siniestro de tránsito. En una acción ágil y al puro estilo de películas de acción, el operario saltó del bus. En aquella instintiva reacción de salvarse no le importó impactarse contra una baranda, pero de la cual se salvó.

Durante la maniobra, el trabajador terminó arrastrado unos tres metros y en una reacción felina se dio de carambolas y se puso de pie. En la pieza audiovisual se lo observa consternado, miró hacia atrás para ver qué sucedía con el bus, y continuó corriendo desesperadamente.

Así se registró el choque

El choque registrado en la parroquia San Plácido, en Portoviejo, generó alarma entre los habitantes de la comunidad Balzar. Las primeras versiones recogidas por testigos apuntan a que uno de los buses involucrados, el de la cooperativa Reales Tamarindos, tuvo un problema mecánico.

La magnitud del choque obligó a la activación inmediata de los organismos de socorro. El ECU 911 coordinó el envío de al menos cinco ambulancias que llegaron hasta el lugar para atender a los pasajeros. Imágenes compartidas en redes sociales exhiben los daños en las carrocerías.