Buses de las cooperativas Reales Tamarindos y San Plácido chocaron en una comunidad de la parroquia San Plácido de Portoviejo

Un bus de la cooperativa Reales Tamarindos habría chocado a otro de la cooperativa San Plácido, en una parroquia rural del cantón Portoviejo, en Manabí. El impacto entre ambos automotores se registró la tarde de este lunes 22 de septiembre del 2025.

El percance vial sucedió en la comunidad Balzar de la parroquia San Plácido de la capital manabita, cerca a un balneario reconocido del lugar. En fotografías y videos compartidas por redes sociales se observa a los buses afectados en la vía.

Hipótesis del choque entre los buses

De acuerdo con información preliminar, el bus de la Reales Tamarindos habría impactado por la parte posterior al bus de la San Plácido. Según versiones previas de habitantes del lugar, ambas unidades de transporte estaban en plena competencia en esta transitada arteria. En uno de los videos aficionados se escucha a quien graba ratificarlo. “La Reales, la Reales, se le acaba de ir encima a la San Plácido, por andar corriendo como siempre”, narra la pieza audiovisual.

Sin embargo, un un video de cámaras de seguridad se evidencia que el bus interprovincial impactó al intraprovincial (San Plácido) tras una aparente falla en su sistema de frenos. Por el momento la causa real es desconocida y deberá ser investigada con esta y otras evidencias.

Ya en fotografías difundidas se observa al bus aparentemente impactado en una cuneta de la vía y a poco de caer a un pequeño abismo. Mientras que, el vehículo que habría chocado se lo observa en media vía con daños en la parte frontal derecha. El ingreso al automotor y el parabrisas de aquel lado lucen destruidos.

Ambulancias para ayudar

Hasta las 15h30 se conoció que al menos cinco ambulancias acudieron al lugar de la emergencia tras ser despachadas por el ECU 911. De manera preliminar, se conoce que varias personas resultaron atrapadas y esperan la atención de los organismos de socorro que ya se movilizan al sitio.

Hasta el momento se desconoce cuántas personas están heridas tras este choque entre buses.

Noticia en desarrollo….