COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Delincuencia

Conductor herido tras ataque a tanquero con armas de fuego en Portoviejo

Un ataque armado sorprendió a un conductor de tanquero en Portoviejo, quien resultó herido y logró conducir hasta un hospital pese a los disparos recibidos.
Escuchar noticia

•‎

2'

•‎

Escuchar noticia
2 minutos de lectura
Conductor herido tras ataque a tanquero con armas de fuego en Portoviejo
El conductor herido logró llegar a una casa de salud en el tanquero interceptado.
Conductor herido tras ataque a tanquero con armas de fuego en Portoviejo
El conductor herido logró llegar a una casa de salud en el tanquero interceptado.

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Saldarriaga

Redacción ED.

Sofía Alejandra Saldarriaga Palacios, 24 años. Oriunda de Manta, Manabí. Licenciada en Comunicaci... Ver más

[email protected]

Un tanquero recibió varios disparos cerca del puente del sitio El Guabito, en Portoviejo, la mañana de este lunes 22 de septiembre, cuando desconocidos intentaron interceptar el vehículo.

Ataque armado contra tanquero

El hecho ocurrió aproximadamente a las 08h00, cuando sujetos aún no identificados dispararon contra la cabina del vehículo pesado. El conductor resultó herido en la mano durante el ataque.
A pesar de la lesión, el hombre logró mantener el control del automotor y se trasladó hasta la sala de emergencias de un hospital en Portoviejo para recibir atención médica.
El tanquero presentó al menos cinco impactos de bala, la mayoría en el parabrisas, lo que evidenció la violencia con la que se produjo el ataque.

Investigaciones de la Policía

Agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el hospital para realizar el peritaje balístico. En el sitio procedieron a recolectar indicios que permitan identificar el tipo de arma utilizada en el hecho.
Los uniformados cercaron el área del puente El Guabito y levantaron información de posibles testigos. La investigación busca esclarecer si se trató de un intento de robo.
Hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con este suceso. Este hecho generó preocupación entre los habitantes y transportistas de la zona.

Contexto de seguridad en Portoviejo

Este ataque se suma a los recientes hechos violentos registrados en la provincia de Manabí, donde transportistas han manifestado temor por el incremento de robos en carretera.
El uso de armas de fuego en asaltos contra vehículos de carga ha sido un patrón recurrente en diferentes cantones, según informes policiales difundidos en semanas anteriores.
Las autoridades insisten en que los ciudadanos colaboren con información que pueda facilitar las investigaciones y permitan dar con los responsables de este ataque armado.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Policía de Manta desarticula cuatro bandas de robo y secuestro en una semana

Ecuador lanza programa de Formación Dual para 90 mil estudiantes de Bachillerato Técnico

Santo Domingo: Motociclista muere en accidente al ingreso a El Portón

El empleo en Ecuador muestra leves signos de mejora en agosto, pero persisten algunos retos para los trabajadores

Gala del Balón de Oro 2025: Luis Enrique y PSG entre los grandes ganadores de la ceremonia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Policía de Manta desarticula cuatro bandas de robo y secuestro en una semana

Ecuador lanza programa de Formación Dual para 90 mil estudiantes de Bachillerato Técnico

Santo Domingo: Motociclista muere en accidente al ingreso a El Portón

El empleo en Ecuador muestra leves signos de mejora en agosto, pero persisten algunos retos para los trabajadores

Gala del Balón de Oro 2025: Luis Enrique y PSG entre los grandes ganadores de la ceremonia

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El futbolista Leonai Souza confirma el nacimiento de su primer hijo: “Gracias Señor Dios por esta gran bendición”

Policía de Manta desarticula cuatro bandas de robo y secuestro en una semana

Ecuador lanza programa de Formación Dual para 90 mil estudiantes de Bachillerato Técnico

Santo Domingo: Motociclista muere en accidente al ingreso a El Portón

El empleo en Ecuador muestra leves signos de mejora en agosto, pero persisten algunos retos para los trabajadores

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO