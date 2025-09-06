Un presunto sacapintas fue abatido tras asalto y persecución en Baba

Un presunto delincuente murió abatido por la Policía Nacional la tarde del viernes 5 de septiembre de 2025, en el cantón Baba, provincia de Los Ríos, luego de un intento de asalto tipo sacapintas contra un ciudadano. Este ciudadano había retirado dinero de una entidad bancaria en Babahoyo. El hecho derivó en una persecución que culminó en un cruce de disparos entre los sospechosos y los uniformados.

Robo tipo sacapintas: víctima seguida tras retirar dinero

De acuerdo con el reporte preliminar de la Policía Nacional, la víctima del intento de robo había retirado una cantidad no especificada de dinero en una entidad financiera ubicada en Babahoyo. Al salir del banco, fue seguida por sujetos a bordo de una motocicleta, quienes lo interceptaron en el sector de Baba, donde intentaron asaltarlo disparándole en la vía pública.

Testigos señalaron que los sospechosos realizaron varios disparos contra el vehículo del ciudadano, con el objetivo de inmovilizarlo y apoderarse del dinero retirado. Sin embargo, la víctima logró alertar a la Policía. Esto permitió una rápida respuesta.

Persecución y enfrentamiento armado

La Policía inició un operativo de búsqueda y localización, que derivó en una persecución por sectores del cantón Baba. Según el parte oficial, al ser interceptados, los presuntos antisociales abrieron fuego contra los gendarmes, obligando a los agentes a responder con el uso progresivo de la fuerza.

Durante el intercambio de disparos, uno de los sospechosos resultó abatido. El otro o los otros involucrados lograron huir del sitio, aunque la Policía no ha confirmado cuántas personas participaron en el asalto frustrado. No se reportaron agentes heridos.

“Se empleó armamento institucional tras ser atacados directamente. Los uniformados actuaron en legítima defensa,” indicó una fuente policial que participó del operativo.

Procedimientos posteriores y levantamiento del cadáver

Una vez controlada la situación, personal de Criminalística acudió al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo del sospechoso abatido, quien hasta el momento no ha sido identificado oficialmente. El cadáver será trasladado a la morgue del cantón Babahoyo, donde se realizarán los procedimientos legales correspondientes.

La Policía también recolectó indicios balísticos y armamento utilizado por los delincuentes. Esto se hizo con el fin de sustentar el caso ante la Fiscalía. Las investigaciones continúan para identificar al resto de los implicados y determinar si están relacionados con otras acciones delictivas similares en la provincia.

Robo tipo sacapintas: modalidad recurrente en la región

El robo tipo sacapintas, en el que delincuentes siguen a ciudadanos que han retirado dinero en bancos o cooperativas, es una de las modalidades delictivas más frecuentes en zonas urbanas y rurales de Ecuador. Los antisociales suelen actuar en motocicletas o vehículos. Aprovechan momentos de vulnerabilidad para interceptar a sus víctimas.

En los últimos meses, la provincia de Los Ríos ha registrado un aumento de este tipo de delitos, especialmente en cantones como Babahoyo, Quevedo y Ventanas. Esto ha motivado operativos de vigilancia en los alrededores de entidades financieras.

La Policía Nacional recomienda a la ciudadanía solicitar acompañamiento policial gratuito en caso de retirar altas sumas de dinero. Esto se puede hacer a través del servicio Encargo de Dinero (EDIN), que puede gestionarse en línea o presencialmente.

Operativo evita que el delito se consume

Gracias a la reacción oportuna de la Policía, el intento de robo no se concretó, y se logró neutralizar a uno de los sospechosos en el acto. Las autoridades continúan con las investigaciones para dar con el paradero del resto de los involucrados.

Este hecho reafirma la peligrosidad de las bandas dedicadas al sacapintas, así como la necesidad de medidas preventivas y colaboración ciudadana para enfrentar este tipo de delincuencia organizada en Ecuador. (12)