Un hombre murió cuando ayudaba a instalar el servicio de internet en una casa del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos

Un hombre murió electrocutado la mañana de este sábado 27 de septiembre en el cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos. Según información de medios locales, el infortunado se encontraba ayudando en labores de instalación del servicio de internet en una vivienda cuando sucedió la desgracia.

Al afectado lo identificaron como Johnny Lorenzo Zambrano Bravo, de 52 años de edad. Él se encontraba en el sector Las Vegas, hasta este sitio llegaron elementos del Cuerpo de Bomberos de Buena Fe para brindarle atención médica, pero solo comprobaron su deceso.

El hombre murió de manera inmediata

Según se conoció, el contacto de un cable con un elemento metálico que él sostenía provocó la descarga eléctrica, la cual lo descompensó de manera inmediata. Tras el accidente, algunas personas intentaron ayudar al afectado, pero no tuvieron éxito.

Finalmente, al llegar los paramédicos, indicaron que ya no tenía signos vitales. Tras confirmarse su muerte, el cuerpo fue trasladado hasta la morgue del Cementerio General de Quevedo, donde le realizaron la autopsia de ley.

Riesgos Laborales y Medidas de Prevención

El riesgo de descarga eléctrica es una amenaza constante en trabajos que implican cercanía con cables de media y alta tensión. Por ello, las personas que laboran en compañías de instalación de internet, cámaras de seguridad, plomería y albañilería deben precautelar su integridad en todo momento.

Como medida de protección, quienes ejecutan estas tareas deben utilizar siempre el Equipo de Protección Personal (EPP) adecuado. Esto incluye guantes y calzado dieléctricos (aislantes), y un casco de seguridad. Si las tareas se realizan en altura, el uso de un arnés de seguridad es obligatorio.

Más protocolos de seguridad

Además del equipo personal, existen protocolos de seguridad cruciales que deben seguirse. Una de las reglas fundamentales es mantener siempre una distancia segura de las líneas eléctricas, nunca tocarlas ni acercarse más de lo permitido por las normativas. Asimismo, es imperativo utilizar únicamente herramientas con aislamiento eléctrico, diseñadas específicamente para proteger al trabajador de posibles descargas.

Organismos internacionales como la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional (OSHA) de Estados Unidos y el Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo (INSST) de España, disponen de guías detalladas sobre estos riesgos. Estas organizaciones enfatizan que la capacitación constante y el cumplimiento estricto de los protocolos de seguridad son la principal barrera contra accidentes fatales. (04)