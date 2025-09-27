COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
El cantante urbano Magnus R Troy fue asesinado en Quito, él era un referente del género dancehall en Esmeraldas

Luto en la música urbana de Ecuador. El cantante esmeraldeño Magnus R Troy fue asesinado este sábado en Quito. Se desconocen los motivos del crimen.
El cantante urbano Magnus R Troy fue asesinado en Quito, él era un referente del género dancehall en Esmeraldas. (Redes sociales)
Redacción

Redacción ED.

El cantante urbano Magnus R Troy, oriundo de Esmeraldas, fue asesinado este sábado 27 de septiembre con varios impactos de bala, según trascendió entre sus amigos y seguidores. El artista se encontraba en Quito, capital de Ecuador, cuando sujetos desconocidos le propinaron varios impactos de bala.

El cuerpo del artista urbano quedó tendido sobre una calle de la Carita de Dios. Hasta el sitio llegaron curiosos a ver lo qué sucedía y quedaron impresionados al notar que el hombre yacía con heridas en la cabeza, las cuales le causaron la muerte de manera inmediata.

En su última publicación del viernes 26 de septiembre, Magnus R Troy aparece en una peluquería en donde se realizaba constantemente cortes de cabello y diseños coloridos para realzar en sus presentaciones.

El cantante urbano Magnus R Troy grabó temas con Jombriel

Hasta el momento se desconocen detalles sobre las circunstancias de este crimen que ha causado mucho dolor en la provincia de Esmeraldas por la pérdida del cantante urbano Magnus R Troy.

El esmeraldeño acumulaba más de 55 mil seguidores en la red social TikTok, una cantidad similar de suscriptores tiene en la plataforma de videos YouTube, donde su último tema lanzado suma 129 mil reproducciones.

El artista urbano Magnus R Troy era amigo del también cantante de dancehall Jombriel, con quien compartió varias colaboraciones musicales, una de ellas Chopoclo, tema que tiene más de 2 millones de reproducciones en YouTube. La producción se realizó en el año 2024. Aunque al cantante esmeraldeño lo conocían artísticamente como Magnus R Troy, su nombre real era Emilio Riker Valencia. (04)

