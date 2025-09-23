COMUNIDAD POR USD 1
Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Accidente

Tres personas heridas tras el choque de dos buses en San Plácido de Portoviejo

Tres personas resultaron heridas y requirieron atención médica luego de que un bus sin freno provocó un accidente en Portoviejo.
Dos personas heridas tras el choque de dos buses en San Plácido de Portoviejo
El bus de la cooperativa San Plácido terminó a un costado de la vía.
Dos personas heridas tras el choque de dos buses en San Plácido de Portoviejo
El bus de la cooperativa San Plácido terminó a un costado de la vía.

Redacción

Redacción ED.

Tres personas resultaron heridas luego de un accidente de tránsito en el que están implicados dos buses.

El hecho sucedió aproximadamente a las 14h30 de este lunes, 22 de septiembre de 2025, en la comunidad Balzar de la parroquia San Plácido de Portoviejo.

Falla mecánica provocó accidente en Portoviejo

Según la información preliminar recabada por los agentes de tránsito de la Policía, el bus disco 30 de la cooperativa Reales Tamarindos, que iba con dirección a Portoviejo, se quedó sin frenos, por lo impactó al bus disco 04 de la cooperativa San Plácido.

El bus de San Plácido, se detalló, perdió el control, embistió unas barandas y cayó a una pendiente junto a una quebrada. Mientras que el automotor de la cooperativa Reales Tamarindos siguió rodando por cerca de 150 metros, hasta chocar con un montículo de tierra en la vía, donde se estaban realizando trabajos.

Trasladaron a los heridos al hospital

Tres personas que iban en el bus de la cooperativa San Plácido resultaron heridos y fueron llevados a una casa de salud de la capital manabita.

Al cierre de esta nota informativa se desconocen el estado de las personas afectadas y sus identidades.

Tras varias horas del accidente de tránsito, ambos vehículos fueron llevados a los patios de retención de la Policía.

La comunidad de Balzar piden más precaución a quienes circulan por esta zona, ya que indican que el saldo del accidente pudo ser lamentable.

Accidente en Portoviejo quedó captado en video

Una cámara de seguridad captó el momento en que los buses chocaron. De acuerdo a las imágenes, el automotor impactado se encontraba tomando a un pasajero y su conductor no tenía noción que lo que ocurría. Este empezó nuevamente su marcha y en cuestión de segundos sintió el golpe que lo arrimó al borde de la vía y lo dejó en un pequeño abismo.

Antes del choque entre los buses, uno de los trabajadores de la unidad se lanzó hacia la cuneta. En una acción ágil y al puro estilo de películas de acción, el operario saltó del bus. En aquella instintiva reacción no le importó impactarse contra una baranda, la cual sí pudo evadir.

Durante la maniobra, el trabajador terminó arrastrado unos tres metros y en una reacción felina se dio de carambolas y se puso de pie. Además, en la pieza audiovisual se lo observa consternado, miró hacia atrás para ver qué sucedía con el bus, y continuó corriendo desesperadamente. (13).

