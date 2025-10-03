Tragedia en Santo Domingo: accidente en la vía a Quevedo deja un joven fallecido

Se confirmó la muerte de Granja Ortiz Hermen Hernando, de 24 años, tras un accidente ocurrido la mañana del jueves 3 de octubre en la vía a Quevedo, kilómetro 12, en Santo Domingo de los Tsáchilas.

El hallazgo del cuerpo en la vía

El hecho se conoció mediante una alerta del ECU-911 a las 06h50. Agentes del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) se trasladaron al sector indicado, donde encontraron el cuerpo del joven tendido sobre la calzada.

Según los primeros reportes, el ciudadano habría estado involucrado en un accidente de tránsito cuyas circunstancias aún se investigan. No se localizaron vehículos en el lugar al momento de la llegada de las autoridades, lo que dificulta establecer cómo ocurrió el siniestro.

La Fiscalía dispuso el levantamiento del cadáver, procedimiento que se cumplió bajo la respectiva cadena de custodia. Se trasladó el cuerpo hasta el Centro Forense de Santo Domingo para la autopsia de ley.

Identidad de la víctima y velatorio

El fallecido es Hermen Hernando Granja Ortiz, de nacionalidad ecuatoriana. Tenía 24 años y residía en la zona rural de la provincia.

Se conoció que la velación se realiza en el recinto La Paragua, ubicado en el kilómetro 14 de la misma vía, en la comuna Cóngoma. La comunidad se reunió en el lugar para expresar su solidaridad y acompañar a los deudos en el velorio.

Vecinos de la parroquia señalaron que la vía a Quevedo suele registrar accidentes graves debido al alto flujo vehicular y a la imprudencia de algunos conductores. “Es una carretera peligrosa, cada mes escuchamos de choques o atropellos”, comentó un residente.

Accidente en una vía de alto riesgo

El SIAT mantiene abierta la investigación para esclarecer los hechos. De momento, no se han revelado hipótesis oficiales sobre el siniestro ni se ha determinado la participación de otros vehículos.

La vía Santo Domingo–Quevedo es considerada una de las carreteras más conflictivas de la provincia.

Autoridades de tránsito insisten en la necesidad de respetar los límites de velocidad y mantener la prudencia al conducir, sobre todo en tramos donde la señalización es deficiente y el tráfico pesado es constante.

Testimonios y llamado a la prevención

El deceso de Hermen Hernando se suma a la lista de jóvenes fallecidos en carreteras del país.

La tragedia en la vía a Quevedo refleja los riesgos persistentes en las carreteras ecuatorianas. El caso está bajo investigación del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito, mientras familiares y vecinos despiden a la víctima en Santo Domingo (31).