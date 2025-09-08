Tragedia en la vía Babahoyo-Jujan: muere conductor de la Flota Babahoyo Interprovincial

Un accidente vial en la vía Babahoyo-Jujan provocó la muerte de Sixto Espinoza, conductor de la unidad cinco de la Flota Babahoyo Interprovincial, dejando tres personas heridas.

Poco antes de las 06:00 de ayer, un accidente vial en el sector Las Jaguas, vía Babahoyo-Jujan, causó la muerte de Sixto Espinoza, conductor de la unidad cinco de la Flota Babahoyo Interprovincial (FBI). El bus que manejaba Espinoza chocó frontalmente con un vehículo de la cooperativa Ventanas, disco 55, lesionando a tres pasajeros. Las autoridades investigan las causas del accidente.

Detalles del accidente

Los reportes indican que el impacto frontal volcó el bus de Espinoza a un costado de la carretera. El bus de transporte Ventanas terminó estrellado contra una vivienda, provocando daños materiales.

Espinoza sufrió heridas fatales, ya que su cuerpo salió de la cabina, sus piernas quedaron atrapadas entre los hierros y el cuerpo golpeó el pavimento por la fuerza del impacto.

Agentes de la CTE y personal de socorro llegaron al sitio, retiraron el cuerpo de Espinoza y lo trasladaron a la morgue de Babahoyo.

Intervención de autoridades y heridos

El conductor del transporte Ventanas abandonó el lugar del accidente, hecho que la Policía investiga.

Mientras tanto, los tres pasajeros heridos recibieron atención inmediata y los trasladaron al Hospital del Seguro Social, donde permanecen bajo observación.

La Policía y la CTE controlaron el tránsito y aseguraron la zona para evitar nuevos incidentes.

Reacciones de la comunidad

Sixto Espinoza contaba con años de experiencia en la Flota Babahoyo Interprovincial, unidad cinco. Su muerte provocó profunda consternación entre colegas, amigos y familiares, quienes acudieron al centro forense a despedirlo.

La comunidad de transportación de Los Ríos expresó su dolor y solidaridad, destacando la dedicación de Espinoza en su labor y lamentando la tragedia en plena vía.

Autoridades locales recordaron la importancia de respetar las normas de tránsito y conducir con precaución, especialmente en tramos de alta circulación como la vía Babahoyo-Jujan.

Investigación y prevención

La CTE y la Policía Nacional iniciaron la investigación para determinar responsabilidades y esclarecer las causas del accidente.

Además, recomendaron extremar precauciones en curvas y tramos con tráfico pesado, reforzando los controles viales para prevenir futuros incidentes.

Esta tragedia evidencia la necesidad de fortalecer la seguridad vial y capacitar a conductores en la provincia de Los Ríos (5).