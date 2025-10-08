Sicarios asesinan a un hombre en la vía Portoviejo – Santa Ana; el lunes se dio otro crimen en la zona

Un nuevo sicariato causó alarma la mañana de este miércoles, 8 de octubre de 2025, en el sector El Naranjo, en vía Portoviejo – Santa Ana.

El hecho se dio aproximadamente a las 11h00, cuando sicarios atacaron a bala a un joven de al menos 22 años de edad.

Investigan nuevo crimen en el cantón Portoviejo

La víctima de este ataque armado fue identificada como Luigi Z. Se desconoce si tenía antecedentes penales, así como las motivaciones para su asesinato.

Al sector El Naranjo arribaron elementos de la Policía Nacional y agentes de las Fuerzas Armadas para acordonar el área, mantener el orden y recabar indicios sobre este atentado.

Además llegaron familiares y amigos del hombre asesinado, quienes protagonizaron escenas de dolor. En el sitio también se concentró un gran número de curiosos.

Levantamiento del cadáver

El cuerpo del hombre quedó sobre la vía pública por cerca de una hora, hasta que arribó un vehículo de Medicina Legal.

El cadáver fue levantado en medio de los gritos desconsolados de familiares del fallecido, quienes previamente pusieron una vela junto a un poste.

Los restos de la víctima fueron llevados al Centro Forense de Portoviejo, donde se le realizará la autopsia de ley.

Este hecho se suscitó en una vía de alto tránsito vehicular, en el área hay cámaras de seguridad, las cuales podrían contribuir a las investigaciones policiales.

Portoviejo registra varios asesinatos esta semana

Ese hecho violento se suma a otros casos similares ocurridos en Portoviejo, capital de la provincia de Manabí, durante esta semana.

La noche del reciente lunes, otro hombre fue asesinado en el mismo lugar donde se dio el crimen de hoy: el sitio El Naranjo, en la vía Portoviejo – Santa Ana.

Vecinos relataron que al sujeto, conocido como “El Gato”, lo atacaron desconocidos mientras se encontraba en el sector. Todo sucedió en cuestión de segundos, dejando a los moradores en pánico y sin entender lo ocurrido.

En pocos minutos, al hombre lo trasladaron hasta el Hospital de Especialidades de Portoviejo, donde los médicos intentaron reanimarlo. Sin embargo, perdió la vida debido a la gravedad de sus heridas.

Mientras que la mañana de ayer se registró un ataque que cobró la vida de José Briones, de unos 45 años, en la entrada del sitio Miguelillo, en la parroquia Abdón Calderón.

Ola de violencia en Ecuador

En 2025, Ecuador registra 6.449 homicidios intencionales hasta agosto, un aumento del 47% respecto a 2024, según el Ministerio del Interior. La provincia de Manabí acumula 829 muertes violentas en el mismo período, posicionándose como la segunda más afectada tras Guayas. Esta escalada se atribuye a disputas territoriales por el narcotráfico entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, que controlan rutas clave en puertos costeros.

El lunes, el gobierno prorrogó el estado de excepción por 30 días en Manabí, Guayas, El Oro, Los Ríos y Bolívar, suspendiendo derechos constitucionales para combatir la “grave conmoción interna”. (13).