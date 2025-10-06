Sangriento inicio de semana en Babahoyo: cuatro hombres asesinados, entre ellos un funcionario municipal

En menos de 24 horas, cuatro hombres fueron asesinados en distintos puntos de Babahoyo, provincia de Los Ríos. Entre las víctimas están un funcionario municipal y un abogado. Los crímenes ocurrieron entre la noche del domingo 5 y el mediodía del lunes 6 de octubre, justo en vísperas de la sesión solemne por los 162 años de provincialización de la ciudad.

Funcionario municipal asesinado durante desfile cívico

La violencia alcanzó su punto más alto al mediodía del lunes. Abrahan Pinto, funcionario del Municipio de Babahoyo, fue asesinado en la parroquia Barreiro mientras se desarrollaba el desfile cívico por el aniversario de la capital fluminense.

El joven, que se desempeñaba en el área de Deportes y fue jugador del club Río Babahoyo, circulaba en su motocicleta cuando hombres armados le cerraron el paso y le dispararon varias veces.

El ataque ocurrió a pocas horas del acto solemne previsto por las autoridades locales. Testigos describieron el momento como caótico: “Todo el mundo empezó a correr, había niños y bandas estudiantiles”, relató un morador.

Tarde sangrienta en el sector Cañaveral

La noche del domingo, alrededor de las 19h00, un ataque armado dentro de un billar en el sector Cañaveral dejó dos muertos.

Las víctimas fueron identificadas como Valentín Reynaldo Franco Riquero, de 27 años, quien registraba antecedentes por tráfico de armas y homicidio, y Jonathan Andrés Loor Loor, alias Espartaco, también de 27 años, con antecedentes por robo.

Según testigos, los hombres se encontraban libando cuando sicarios irrumpieron en el local, dispararon a quemarropa y luego abandonaron los cuerpos en un camino cercano. Ambos murieron por impactos en la cabeza y el tórax.

Otro hombre asesinado en Barreiro Viejo

Horas más tarde, a las 22h40 del mismo domingo, se reportó un nuevo crimen en la calle Primera y Transversal H, también en la parroquia Barreiro.

La víctima es Alex Teodoro Fuertes Suárez, de 43 años. Junto a él resultó herido Jordan Steveen L., de 29, quien relató a la Policía que se encontraban bebiendo con amigos cuando tres sujetos en una motocicleta abrieron fuego contra el grupo.

El sobreviviente se recupera en una casa de salud bajo custodia policial, mientras agentes de la DINASED y la Policía Judicial trabajan para identificar a los responsables.

Babahoyo vive una ola de violencia

Con estos cuatro asesinatos, Babahoyo suma casi 300 muertes violentas en lo que va del año, según registros de la Policía Nacional. En un contexto de disputa entre las bandas Los Choneros y Los Lobos, que mantienen pugnas por el control territorial y del microtráfico.

La conmemoración de los 162 años de provincialización se vio empañada por estos hechos.

Investigaciones en curso

Los cuatro casos están bajo investigación.

Las fuerzas del orden mantienen operativos en las parroquias Barreiro, Camilo Ponce y El Salto, donde se concentran los hechos violentos recientes. A pesar de las acciones policiales, la población reclama resultados concretos (31).