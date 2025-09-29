Sangrienta noche en Santo Domingo: heridos de balacera en licorería aún hospitalizados

La noche del sábado 27 de septiembre, una balacera en licorería ubicada en la avenida Tsáfiqui y calle Tulcán, en Santo Domingo de los Tsáchilas, dejó dos muertos y siete heridos, quienes permanecen hospitalizados mientras avanzan las investigaciones policiales.

Ataque sorpresivo en un local concurrido

Según la Policía Nacional, varias personas departían en el establecimiento cuando fueron sorprendidas por sujetos armados que llegaron en vehículos y dispararon sin contemplaciones. El ataque segó la vida de Tyron Pilay y su hijo Jahir Pilay. Ambos fueron velados y sepultados entre escenas de dolor que conmovieron al vecindario.

La violencia estalló en una zona caracterizada por su alta concurrencia nocturna. Testigos relataron que, en medio de los disparos, los clientes corrieron en busca de refugio mientras los heridos caían al suelo. En medio del caos todos buscaban ayudar a los heridos.

Un parte oficial confirmó que siete personas resultaron heridas. De ellas, tres permanecen en estado crítico, tres en observación y una habría solicitado el alta voluntaria.

Heridos de la balacera en licorería siguen hospitalizados

La situación médica de los sobrevivientes mantiene en vilo a las familias.

La Policía Nacional informó que equipos especializados realizan pericias en el sitio del ataque, recopilando casquillos y testimonios para identificar a los responsables. De momento, se informó de dos detenidos vinculados al hecho.

La coronel a cargo del distrito explicó que las unidades de inteligencia trabajan para esclarecer el móvil del ataque. “Estamos reforzando operativos preventivos en zonas de alta concurrencia nocturna”, sostuvo el oficial, quien subrayó la necesidad de colaboración ciudadana para aportar información.

Este hecho se suma a una serie de ataques armados registrados en Santo Domingo desde julio de este año, que han aumentado la percepción de inseguridad en la población.

Contexto de violencia en Santo Domingo

Hechos violentos se repiten en la provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas. Según datos oficiales, en lo que va del año se han reportado 112 muertes violentas.

Los ataques en licorerías y bares no son aislados. Sicarios han ejecutado las últimas masacres en billares. Las autoridades consideran estos locales como puntos vulnerables por la aglomeración de personas y la facilidad de acceso para los atacantes.

La comunidad demanda mayor presencia policial y medidas de control, pues la balacera en licorería del 27 de septiembre revive temores de que estos ataques se vuelvan cotidianos (31).