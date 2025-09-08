Quevedo: comerciante muere tras recibir disparos en la calle Uruguay

Tania Vanessa Fuentes Enríquez, conocida como “La China”, murió tras recibir disparos en la cabeza en la calle Uruguay, mientras la Policía investiga a su presunto agresor. Conozca los detalles de este homicidio en Quevedo

El domingo 7 de septiembre de 2025, a las 23h00, Tania Vanessa Fuentes Enríquez, de 38 años, recibió disparos en la calle Uruguay, cerca del local Las Papas de Nelson, en la parroquia San Camilo de Quevedo. La mujer, comerciante y dueña de un bar, fue trasladada al hospital Sagrado Corazón de Jesús, donde los médicos confirmaron su fallecimiento. Las autoridades buscan al responsable.

Crimen y primeros reportes

Según el reporte policial, la víctima presentaba disparos en la espalda y dos en la cabeza. Su cuerpo quedó tendido sobre el pavimento, lo que generó alarma en la comunidad.

El hermano de la víctima, Wilson Fuentes, declaró que recibió una llamada informándole sobre el ataque, y al llegar al hospital confirmó que su hermana ya había fallecido.

Los agentes de la Policía realizaron una inspección en el lugar del crimen y recogieron información preliminar para iniciar las investigaciones.

Investigación policial y análisis de pruebas

La Policía ejecutó allanamientos en distintos sectores, aunque no logró localizar al presunto agresor, señalado como un hombre que habría mantenido una relación cercana con la víctima.

Se analizan videos de seguridad de comercios y viviendas cercanas y se recaban testimonios de testigos para determinar si el homicidio se relaciona con un posible femicidio tras una discusión.

Las autoridades enfatizan que aún no han revelado detalles sobre la motivación del crimen ni sobre la identidad oficial del sospechoso.

Reacción de familiares y comunidad

El cuerpo de la víctima fue retirado de la morgue de Quevedo, donde familiares y allegados expresaron su dolor y exigieron justicia.

En redes sociales, amigos y conocidos compartieron mensajes de condolencia: “No merecías un final tan triste”, “Qué dolor amiga, el haberte perdido”, destacando el impacto que su muerte causó en la comunidad.

La comunidad también exige que las autoridades aceleren la captura del responsable para esclarecer los hechos.

Contexto y antecedentes

La comunidad reconocía a Tania Vanessa Fuentes como comerciante y dueña del bar local, y ella participaba activamente en la vida social de Quevedo. Su asesinato ha generado conmoción en la parroquia San Camilo y llamado la atención sobre la seguridad en zonas comerciales nocturnas.

Las circunstancias del crimen aún son materia de investigación. La Policía revisa relaciones personales, posibles conflictos anteriores y cualquier evidencia que ayude a identificar al agresor.

Además, los agentes buscan determinar si se trata de un caso de violencia de género, dado que se menciona como sospechoso al exesposo de la víctima, quien sería un policía en servicio pasivo.

Relevancia institucional y medidas futuras

El caso de Quevedo evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de seguridad en áreas urbanas, especialmente en horarios nocturnos y en zonas comerciales.

Las autoridades locales reiteran su compromiso con la investigación del homicidio y la captura del presunto responsable. El proceso lleva la recopilación de evidencias físicas, testimonios y material audiovisual para esclarecer el crimen.

La Fiscalía y la Policía trabajan de manera conjunta para garantizar una investigación rápida y efectiva, asegurando que se respeten los derechos de la víctima y su familia mientras se sigue el procedimiento legal (5).