Prisión preventiva para acusados del asesinato de ‘Mosca Verde’; también estarían vinculados a crimen de futbolistas en Manta

A Marlon Jair García Echeverría, Yorli Leonardo Pincay Cedeño y Justin Jahir Delgado Zambrano los enviaron a prisión preventiva en la Unidad Judicial Penal de Manta, Ecuador. Esto tras ser acusados del asesinato de Juan Carlos Palma Moreira, alias ‘Mosca Verde’.

Además, son señalados por la Policía Nacional como posibles responsables del crimen que cobró la vida de los futbolistas Maicol Valencia, Leandro Yépez y de tres obreros guayaquileños, en un ataque armado el 10 de septiembre.

La audiencia de flagrancia en la Unidad Judicial Penal de Manta culminó con una decisión del juez. Este dictó prisión preventiva para los tres procesados y una instrucción fiscal de 30 días para profundizar en las investigaciones. Los acusados enfrentan cargos como autores directos del delito de asesinato, conforme a los archivos del Consejo de la Judicatura.

Boletas de encarcelación

Las autoridades emitieron boletas de encarcelación para su traslado a la cárcel de Bahía de Caráquez, en el cantón Sucre, al norte de la provincia de Manabí. En el mismo proceso, aprehendieron a dos menores de 17 años. A ellos los derivaron a centros especializados para adolescentes en conflicto con la ley, respetando los protocolos de protección infantil.

La captura de los sospechosos por asesinato se produjo tras una persecución en el sector Puerto Atún, del cantón Jaramijó. Esto apenas horas después del homicidio de alias ‘Mosca Verde’ a la 01:00 del 14 de septiembre de 2025 en la ciudadela Urbirrios de Manta. Los agentes policiales interceptaron una camioneta blanca reportada como robada el 14 de agosto en Ibarra. A pesar de que los ocupantes dispararon contra un patrullero, las fuerzas del orden lograron neutralizarlos sin mayores incidentes.

En poder de los detenidos

En su poder, las autoridades decomisaron un fusil calibre 5.56, una subametralladora 9 milímetros, dos pistolas, municiones, sustancias ilícitas y un ram metálico. Esta herramienta que, según la investigación preliminar, se utilizaba para forzar puertas y simular operativos falsos de policía o militares.

Alias ‘Mosca Verde’, un gatillero de renombre, era identificado por la Policía Nacional como miembro clave de Los Pepes. Una célula delictiva derivada de Los Lobos, organización que opera con notable influencia en Manta y se le atribuyen múltiples matanzas y crímenes en la ciudad.

Las indagaciones lo vinculaban directamente con el asesinato de los agentes de tránsito David Yánez Velasco y Reynaldo Morán. También con el policía judicial Cristhian Paul Chávez Caballero ocurrido cerca del peaje en Portoviejo y el de la exreina de belleza de Pedernales Gabriela Murillo Cruz.

Detalles de la masacre en el hostal Costa Azul

El vínculo de los detenidos con el crimen organizado se extiende al múltiple homicidio perpetrado la noche del 10 de septiembre de 2025 en el hostal Costa Azul, en el barrio homónimo de Manta, donde perdieron la vida cinco personas.

Las víctimas de asesinato, los futbolistas Maicol Valencia, de 23 años, y Leandro Yépez, de 33, ambos refuerzos recientes del club Exapromo Costa FC de segunda categoría; y tres obreros guayaquileños identificados como Juan Carlos Plúa Chilán, Erick Omar Plúa y Darwin Orlando Pincay Plúa, todos pintores de entre 32 y 33 años.

Una sexta persona resultó herida y sobrevivió. Según la Policía Nacional, los implicados pertenecerían a Los Choneros, banda rival de Los Lobos en la pugna por el control territorial. El ataque en el hostal lo ejecutaron con precisión criminal: sicarios disfrazados de policías llegaron en una camioneta blanca robada, simularon un operativo y abrieron fuego indiscriminado, habitación por habitación, en busca de un objetivo específicos. (27)