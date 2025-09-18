Policía neutraliza a asaltante en intento de robo a camión en parroquia Colorado de Montecristi

Varios hombres intentaron asaltar a un conductor de camión de carga en la parroquia Colorado de Montecristi, provincia de Manabí, Ecuador. A estos los interrumpieron varios agentes policiales que patrullaban el área.

Uno de los ladrones, quien presuntamente disparó contra los uniformados, resultó herido de bala y neutralizado en la vía pública, mientras el resto huyó. Un suceso que se enmarca en la creciente inseguridad del sector, donde el 9 de septiembre se registró el asesinato de un comerciante.

El incidente se desarrolló alrededor de las 10h00 horas del 18 de septiembre de 2025, en la vía Manta-Montecristi de la parroquia Colorado.

Según el informe preliminar de la Policía Nacional, el conductor del camión, dedicado al transporte de mercancías no especificadas. Al conductor lo abordaron un grupo de al menos cuatro hombres armados que exigían la entrega de la carga y pertenencias personales.

El momento del asalto

Uno de los asaltantes, un hombre de entre 25 y 30 años, portaba un arma de fuego y amenazó directamente al chofer. Agentes del circuito de Montecristi, en patrullaje rutinario como parte del Bloque de Seguridad. Ellos observaron la escena desde un vehículo cercano y activaron el protocolo de intervención inmediata.

Al acercarse al camión, los ladrones iniciaron la huida a pie y en motocicleta, pero uno de ellos giró y disparó hacia los uniformados. Esto según el testimonio de testigos. En respuesta, bajo la premisa del uso legítimo de la fuerza regulado por el artículo 72 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), los policías repelieron el ataque hiriendo al agresor. El hombre cayó tendido en la vereda de la vía principal de Colorado, donde fue neutralizado con esposas y asistido en el sitio.

El traslado

El herido, cuyo estado de salud es desconocido a la fecha de cierre de esta nota, fue atendido por paramédicos del Ministerio de Salud Pública que llegaron tras una llamada al 911. Enseguida lo trasladaron al Hospital del Seguro Social de Manta, donde permanece internado bajo custodia policial.

Durante el intento de asalto al camión en Colorado no se reportaron heridos entre los agentes ni el conductor del camión. La Policía reccogió indicios del lugar donde se registrá el intento de asalto y persecución.

El asesinato del vendedor de encebollados

Este asalto se produce apenas nueve días después de un crimen que conmocionó al mismo sector: el asesinato de Jonathan Manuel Solórzano Ruiz, de 36 años, conocido como “El Gato”, el 9 de septiembre de 2025. Al comerciante lo balearon en un intento de robo mientras instalaba su puesto de encebollados y ceviches frente a la iglesia de la parroquia Colorado, a un costado del cuartel del Cuerpo de Bomberos.

Según la Policía, Solórzano Ruiz fue interceptado por sujetos motorizados que exigieron su dinero y mercancía; al resistirse, recibió disparos en el tórax, falleciendo en el hospital. Fiscalía abrió una investigación por homicidio calificado, pero hasta la fecha no hay detenidos.

Patrón de inseguridad: robos en vías de carga en Manabí

La escalada de violencia en Montecristi refleja una tendencia regional preocupante. Los camiones de carga son objetivos frecuentes: en julio de 2025, un asalto similar en la vía San Mateo dejó dos heridos y la pérdida de 10 toneladas de mercancía.

En marzo de 2025, un comerciante de huevos resultó herido en un asalto en la parroquia La Pila, similar al de Colorado, donde ladrones motorizados balearon a la víctima cerca de una gasolinera. (27)