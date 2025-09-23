COMUNIDAD POR USD 1
Hace 3 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Policía captura a cuatro presuntos integrantes de GDO en Esmeraldas

Cuatro presuntos integrantes de un grupo de delincuencia organizada fueron detenidos en Esmeraldas durante un operativo policial que incluyó persecución y decomiso de armas, vehículos robados y uniformes falsos.
Policía captura a cuatro presuntos integrantes de GDO en Esmeraldas
Policía captura a cuatro presuntos integrantes de GDO en Esmeraldas

Redacción

Redacción ED.

La Policía Nacional de Ecuador detuvo el 22 de septiembre de 2025 en Esmeraldas a cuatro ciudadanos vinculados al grupo armado organizado “Los Lobos”, tras una persecución coordinada.

Captura en pleno centro de Esmeraldas

El operativo se desarrolló en el sector del Parque Infantil, circuito Centro, donde agentes policiales interceptaron a los sospechosos que se movilizaban en dos vehículos reportados como robados. Los aprehendidos fueron identificados como Airton M., Roberto V., Jefferson C. y Ronny A.

Según las autoridades, los detenidos estarían relacionados con extorsiones, secuestros, homicidios, intimidaciones, tráfico de drogas y robos en la provincia.

Indicios encontrados durante la operación

En poder de los sospechosos se hallaron 2 armas de fuego, 12 cartuchos y 6 dispositivos móviles, además de prendas similares a uniformes policiales y militares. La Policía destacó que estos elementos fortalecen la investigación sobre los vínculos del grupo con actividades ilícitas.

Asimismo, se recuperaron los dos vehículos reportados como robados en los que se transportaban los presuntos integrantes de la organización criminal.

Compromiso de seguridad ciudadana

La Policía Nacional informó que continuará con operaciones de inteligencia y control en la provincia de Esmeraldas. Esta acción con la finalidad de contener la presencia de grupos armados organizados. La institución reiteró su compromiso de garantizar la seguridad ciudadana. (30)

