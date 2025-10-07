Motociclista murió en accidente de tránsito en El Carmen

José Geovanni Cuzme Figueroa, de 35 años, murió la tarde del lunes 6 de octubre, tras sufrir un accidente de tránsito en la vía Venado, del cantón El Carmen, provincia de Manabí, cuando se dirigía hacia el sector San Ramón de Tigrillo.

El Carmen: motociclista perdió la vida en trágico accidente

El reloj marcaba cerca de las 18h00 cuando los habitantes del sector Venado, en El Carmen, escucharon un fuerte estruendo. Minutos después, descubrieron que se trataba de un accidente de tránsito.

En el sitio yacía inconsciente José Cuzme Figueroa, quien aparentemente perdió el control de su motocicleta al tomar una curva cerrada. El vehículo habría impactado contra una mata de plátano y un cerramiento de alambre de púas.

Al parecer se dirigía hacia el sector San Ramón de Tigrillo, cuando ocurrió la tragedia.

Intentos desesperados por salvarle la vida

Vecinos y allegados acudieron rápidamente al lugar, pero nada pudieron hacer. “Escuchamos el golpe y salimos corriendo, pero ya estaba muy mal”, contó un testigo.

Los familiares trasladaron al herido en una camioneta hasta su vivienda, con la esperanza de que sobreviviera. Sin embargo, minutos después se confirmó su fallecimiento.

Según versiones recogidas por la Policía, la motocicleta no se encontró en el sitio del accidente.

Agentes de la Policía Nacional y del Servicio de Investigación de Accidentes de Tránsito (SIAT) acudieron al lugar para recopilar evidencias y establecer las causas exactas del siniestro.

Dolor familiar y despedida en El Carmen

La mañana del 7 de octubre, las hermanas de José Cuzme, conocidas en la comunidad, esperaban en los exteriores del Centro Forense de Santo Domingo la entrega del cuerpo de su ser querido.

Entre lágrimas, contaron que a José Geovanni le decían de cariño “Junior”.

“Era el segundo de tres hermanos”, expresó una de sus hermanas, mientras esperaba el procedimiento, evidentemente consternada.

El fallecido trabajaba como soldador y vivía en el sector San Francisco 1, del mismo cantón El Carmen, donde será velado y sepultado.

El Carmen, una zona con alta incidencia de accidentes

El cantón El Carmen ha registrado varios accidentes mortales en lo que va del 2025.

La vía Venado, donde ocurrió el accidente, es considerada una ruta peligrosa por sus curvas pronunciadas, falta de iluminación y presencia de vegetación cercana al borde.

Tragedias que dejan huellas

Los accidentes de tránsito continúan siendo una de las principales causas de muerte en Manabí.

El caso de José Geovanni Cuzme, conocido como “Junior”, deja en evidencia la vulnerabilidad de los conductores en zonas rurales y la necesidad de reforzar la seguridad vial en El Carmen (31).