Hace 3 meses
Montecristi: más de 30 personas resultan afectadas por posible escape de amoníaco en planta procesadora

Una presunta fuga de amoníaco en una planta procesadora en Montecristi provocó más de 30 intoxicados, quienes fueron atendidos en condiciones de emergencia en Manta.
Redacción

Redacción ED.

Una aparente fuga de gas amoníaco registrada alrededor de las 02h00 de este miércoles, 30 de septiembre, en la planta procesadora Propimar, en el cantón Montecristi, provincia de Manabí, dejó más de 30 personas afectadas, según reportes preliminares. Los afectados fueron trasladados al Hospital Rodríguez Zambrano de Manta. Allí, la atención médica se extendió incluso hasta el parqueadero de ambulancias por la magnitud de la emergencia.

Atención médica dentro y fuera del hospital

De manera preliminar se confirmó que fueron más de 30 personas las que llegaron con síntomas de intoxicación química. Sin embargo, no se precisó la cifra exacta. Debido al elevado número de afectados, se habilitaron áreas internas y externas para la atención. Esto incluyó el patio de ambulancias, donde equipos médicos instalaron puntos de evaluación y tratamiento primario.

En el parqueadero, se observó a pacientes recibiendo oxígeno y controles de signos vitales. Mientras tanto, otros esperaban turnos para ser ingresados al área de emergencias. Los síntomas reportados incluyeron dificultad respiratoria, irritación ocular, ardor en garganta y náuseas, compatibles con exposición a gas amoníaco.

Investigación en marcha y control de riesgos

Desde la planta Propimar, dedicada al procesamiento y almacenamiento de productos del mar, no se ha emitido un reporte oficial del hecho. Tampoco se ha determinado la causa exacta del escape, sin embargo, las entidades pertinentes  evaluarán las posibles fallas en el sistema de refrigeración. Este sistema utiliza amoníaco como componente principal.

Peligros del amoníaco y medidas preventivas

El amoníaco (NH₃) es un compuesto químico común en la industria alimentaria y de refrigeración, pero altamente tóxico si se inhala en grandes cantidades. Además, la exposición puede causar lesiones pulmonares graves, quemaduras internas y, en casos extremos, la muerte.

Se espera que en las próximas horas se brinde detalles técnicos del incidente y comunique las acciones correctivas en curso. (12)

