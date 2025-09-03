Estudiante de colegio de Portoviejo escondía arma en una cartuchera: No es el primer caso a nivel nacional

Un menor de 15 años fue aislado la mañana de este miércoles, 3 de septiembre, en una unidad educativa de Portoviejo, provincia de Manabí, tras descubrirse un arma de fuego en su mochila. El caso ha desatado polémica, pero no es el primero que se registra en el país, en medio de la ola de violencia que deja hechos de sangre a diario.

La operación policial, liderada por la Dirección Nacional de Policía Especializada para Niños, Niñas y Adolescentes (Dinapen), se desencadenó tras una denuncia anónima recibida por las autoridades.

Según el jefe de la Policía en Portoviejo, Lenín Peralta, los agentes ingresaron al colegio con autorización del personal educativo y revisaron las pertenencias de los estudiantes. En una mochila, hallaron una cartuchera que contenía un arma de fuego, cuya posesión es ilegal y representa un riesgo significativo en un entorno escolar.

El menor implicado fue puesto bajo custodia de la Dinapen, siguiendo protocolos establecidos para menores en situación de riesgo. Las autoridades judiciales especializadas en niñez y adolescencia determinarán su situación legal en las próximas horas. Peralta resaltó la importancia de la intervención, afirmando que “esta acción evitó una potencial tragedia o el cometimiento de otro delito”.

El caso del menor aislado no es el primero

La presencia de armas en escuelas no es un hecho aislado en Ecuador. La Dinapen ha atendido 26 casos de armas de fuego detectadas en planteles educativos a nivel nacional, siendo el año 2022 como el de mayor incidencia.

En Portoviejo, operativos similares han revelado la presencia de sustancias ilícitas en colegios, donde se encontraron dosis de marihuana y pipas en el año 2024. Estos incidentes reflejan la creciente preocupación por el microtráfico y la violencia en entornos escolares.

La Policía Nacional, en coordinación con la Fiscalía, investiga la procedencia del arma tipo cartuchera y las razones por las cuales el menor la portaba. Aunque no se han revelado las circunstancias específicas del hecho, las autoridades han enfatizado que el caso se maneja con estricto apego a la presunción de inocencia y los derechos del adolescente. “Estamos trabajando para determinar cómo llegó el arma a manos del menor y si hay redes delictivas involucradas”, indicó Peralta.

El operativo en la unidad educativa de Portoviejo se llevó a cabo con la colaboración de las autoridades del plantel, quienes facilitaron el acceso a las aulas y garantizaron el orden durante la inspección. No se reportaron incidentes adicionales ni heridos durante la intervención, se informó.

Refuerzo de medidas preventivas

En respuesta a este suceso, la Policía Comunitaria y la Dinapen anunciaron que intensificarán los operativos preventivos en otras unidades educativas de Portoviejo. El programa Escuela Segura busca minimizar riesgos como el microtráfico, las riñas y la posesión de objetos prohibidos.

El hallazgo ha generado inquietud entre padres, docentes y estudiantes. Una funcionaria que prefirió el anonimato destacó la necesidad de una colaboración estrecha entre la Policía, los educadores y las familias para prevenir estos incidentes. “Es alarmante que un menor tenga acceso a un arma. Debemos trabajar juntos para proteger a nuestros estudiantes”, afirmó.

Este caso se suma a otros hechos de violencia en Portoviejo, como el ataque en marzo que dejó un menor fallecido cerca de una zona educativa. La recurrencia de estos eventos enfatiza la urgencia de reforzar la seguridad en los colegios y sus alrededores. (22)