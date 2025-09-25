Lo que se sabe del accidente en San Mateo, Esmeraldas, que dejó cinco fallecidos y casi una veintena de heridos

Un choque entre un bus interprovincial y un camión de carga, registrado la noche de ayer, miércoles 24 de septiembre del 2025, en el sector de San Mateo, en la provincia de Esmeraldas, dejó un saldo preliminar de al menos cinco personas fallecidas y 19 heridas. Así lo confirmaron autoridades policiales. El siniestro ocurrió cerca del puente de ingreso a la parroquia San Mateo.

Detalles del siniestro: desvío por bloqueos en Imbabura

El bus de la cooperativa San Cristobal viajaba desde Tulcán hacia Guayaquil y Huaquillas. Debido a los bloqueos registrados en la zona de Imbabura, la unidad se desvió por Esmeraldas, donde ocurrió la colisión con un camión que transportaba balanceado, informó un miembro de la Policía presente en el lugar del siniestro.

El choque, reportado al ECU911 poco después de las 23h00, habría provocado el volcamiento del bus. Este terminó en un costado de la vía con el parabrisas destrozado y severos daños estructurales. El camión también sufrió afectaciones en la parte delantera y en la zona de carga.

Balance oficial: cinco muertos, 19 heridos y conductor desaparecido

Según el mayor Cristian Rivas, oficial de la Policía Nacional, en el lugar del accidente se contabilizaron cinco cuerpos sin vida. Además, 19 personas heridas fueron trasladadas de urgencia a distintos hospitales de Esmeraldas para recibir atención médica.

El conductor del bus y un oficial que viajaba a bordo no fueron localizados en la escena del accidente. En tanto, el chofer del camión permanece en estado crítico, bajo observación médica.

La unidad habría transportado, además de ecuatorianos, a pasajeros venezolanos y colombianos, aunque no se ha confirmado oficialmente la nacionalidad de las víctimas mortales. Autoridades realizan el levantamiento de información y la verificación al interior del bus siniestrado para descartar la existencia de más personas atrapadas.

Investigación en curso: causas bajo análisis

La vía entre Esmeraldas y San Mateo fue parcialmente cerrada durante varias horas mientras se realizaban las tareas de rescate, limpieza y peritaje técnico. Personal de bomberos, policía y unidades médicas colaboraron en la atención a los heridos y la recuperación de los cuerpos.

Este nuevo accidente vuelve a poner en discusión la seguridad del transporte interprovincial en Ecuador.