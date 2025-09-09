Fiscalía y Policía incautan 103 bienes en golpe a estructura criminal Comandos de Frontera

La Fiscalía y la Policía ejecutaron la madrugada de este martes 9 de septiembre un mega operativo simultáneo. Todo se dio en nueve provincias del país, desarticulando una presunta red criminal dedicada al lavado de activos. La operación, que incluyó 68 allanamientos, permitió la incautación de 103 bienes vinculados a la organización delictiva conocida como Comandos de Frontera, liderada por Roberto A., alias ‘Gerente’.

El operativo se desarrolló en Sucumbíos, Pichincha, Orellana, Guayas, Esmeraldas, Manabí, Santo Domingo de los Tsáchilas, Tungurahua y Cotopaxi. Según John Reimberg, ministro del Interior, la estructura criminal movía aproximadamente 313 millones de dólares. Lo hicieron a través de actividades ilícitas. Entre ellas se incluían lavado de dinero y presunta delincuencia organizada para el tráfico de drogas.

Fiscalía y Policía realizaron un total de 72 allanamientos

Entre los bienes incautados destacan dos haciendas de 620 hectáreas en Santo Domingo y 470 hectáreas en Esmeraldas. También constan lubricadoras, ferreterías, mecánicas, bodegas, lotes, terrenos con cultivos de palma africana, mansiones, casas, departamentos, gasolineras y parqueaderos. La Fiscalía informó que se ejecutaron cinco órdenes de detención en centros de privación de libertad.

Esto en Tungurahua, Cotopaxi y Santo Domingo, donde se aprehendió a Kerly A., Carlos A. y José M. En Guayas, se detuvo a Juan Ch. y Aldair O. Además, en Sucumbíos, epicentro de las actividades ilícitas, se allanó una empresa. Allí se recabaron indicios como documentación y dispositivos electrónicos relacionados con el caso.

Combate a las economías criminales del país

Reimberg detalló que la organización, liderada por alias ‘Gerente’, operaba un esquema societario que involucra a su esposa, hijos y otros familiares. Ellos ingresaban dinero ilícito al sistema financiero nacional. Según el ministro, ‘Gerente’ estaría vinculado a la muerte de policías, militares y civiles, lo que agrava el impacto de sus actividades delictivas.

En total, 26 personas naturales y jurídicas fueron intervenidas, con mayor número de allanamientos en Pichincha (20), Orellana (14), Guayas (12), Manabí (9), Esmeraldas (9) y Santo Domingo (8). La Fiscalía continúa las investigaciones por el presunto delito de lavado de activos, mientras el Gobierno reafirma su compromiso de combatir las economías criminales.

“Este gobierno no tolerará que las economías criminales se sigan nutriendo de actividades ilícitas. A los delincuentes: los encontraremos y los atraparemos”, enfatizó Reimberg en una publicación en X. Las autoridades indicaron que las operaciones continuarán para garantizar la seguridad del sistema financiero ecuatoriano. Este operativo representa uno de los mayores golpes a estructuras económicas criminales. (17)