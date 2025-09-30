COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crónica

La Fiscalía formula cargos contra un adolescente por la muerte de un padre de familia y su hijo de cinco años de edad, en Guayaquil

Un adolescente de 17 años ahora enfrenta cargos por asesinato tras la muerte de un padre y su hijo. La Fiscalía presentó nuevas pruebas que agravaron su situación legal.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
La Fiscalía formula cargos contra un adolescente por la muerte de un padre de familia y su hijo de cinco años de edad, en Guayaquil. (Pexels)
La Fiscalía formula cargos contra un adolescente por la muerte de un padre de familia y su hijo de cinco años de edad, en Guayaquil. (Pexels)
La Fiscalía formula cargos contra un adolescente por la muerte de un padre de familia y su hijo de cinco años de edad, en Guayaquil. (Pexels)
La Fiscalía formula cargos contra un adolescente por la muerte de un padre de familia y su hijo de cinco años de edad, en Guayaquil. (Pexels)

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Cinthya Chanatasig

Redacción ED.

Soy una periodista apasionada por su trabajo y la evolución de este. Me desarrollo profesionalmente... Ver más

[email protected]

La Fiscalía General del Estado, en una audiencia de reformulación de cargos, agravó la imputación penal de homicidio a asesinato contra un adolescente de 17 años. Al adolescente lo acusan de disparar y causar la muerte de un padre y su hijo de cinco años, en un trágico suceso ocurrido el pasado 20 de julio en el suburbio de Guayaquil.

El ataque se registró en las calles 20 y K, cuando las víctimas, un niño de cinco años y su padre de 35, recibieron impactos de bala en sus cuerpos. El menor falleció pocos minutos después de que lo ingresaran a una casa asistencial, mientras que su padre murió once días después en un hospital público debido a la gravedad de sus heridas.

Avances de la investigación y hallazgo del arma

Inicialmente, la Fiscalía había formulado cargos por homicidio y tentativa de asesinato contra el adolescente, a quien lo aprehendió por la propia ciudadanía tras intentar huir del lugar de los hechos. La investigación avanzó significativamente cuando las autoridades lograron ubicar el arma de fuego presuntamente utilizada en el crimen.

Macabro hallazgo en Buena Fe: cadáver encontrado sin ojos genera conmoción en la comunidad

El arma la encontraron en un domicilio situado en las calles 16 y M, donde el menor la habría abandonado después de darse a la fuga e intentar escapar de la justicia. Este hallazgo se convirtió en un elemento de convicción clave para el proceso y fue ingresado correctamente en la cadena de custodia por parte de las autoridades.

Decisión judicial y futuro del proceso contra el adolescente

Durante la audiencia de reformulación de cargos, celebrada en la Unidad Judicial Florida Norte, el Fiscal de la Unidad de Delincuencia Juvenil presentó las pruebas recabadas. Entre ellas se incluyeron el parte de aprehensión, versiones de testigos, los informes de levantamiento de cadáveres, los protocolos de autopsia y la evidencia balística del arma encontrada.

Con base en estos elementos, la Fiscalía solicitó el cambio del tipo penal a asesinato. El Juez de la Unidad de Menores Infractores a cargo del caso acogió en su totalidad la solicitud, ratificando además la medida cautelar de internamiento preventivo para el adolescente. La instrucción fiscal, que es la fase de investigación, se prolongará por treinta días más, mientras se recaban más pruebas.

El delito de asesinato, según el artículo 140 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), se sanciona con una pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años. La gravedad de la nueva imputación refleja la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía en este caso que ha conmocionado a la comunidad.

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuatorianos en New Jersey realizaron pasaportes y poderes en el Consulado Móvil de Trenton. ¿Qué otros trámites puedes hacer?

Disfraces más recomendados para Halloween 2025: tendencias y opciones destacadas

Luis Chango defiende a Luis Zubeldía ante acciones legales de Independiente del Valle

Ataque de sicarios en Portoviejo cobra la vida de un hombre que descansaba en una hamaca

La Fiscalía formula cargos contra un adolescente por la muerte de un padre de familia y su hijo de cinco años de edad, en Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuatorianos en New Jersey realizaron pasaportes y poderes en el Consulado Móvil de Trenton. ¿Qué otros trámites puedes hacer?

Disfraces más recomendados para Halloween 2025: tendencias y opciones destacadas

Luis Chango defiende a Luis Zubeldía ante acciones legales de Independiente del Valle

Ataque de sicarios en Portoviejo cobra la vida de un hombre que descansaba en una hamaca

La Fiscalía formula cargos contra un adolescente por la muerte de un padre de familia y su hijo de cinco años de edad, en Guayaquil

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Ecuatorianos en New Jersey realizaron pasaportes y poderes en el Consulado Móvil de Trenton. ¿Qué otros trámites puedes hacer?

Disfraces más recomendados para Halloween 2025: tendencias y opciones destacadas

Luis Chango defiende a Luis Zubeldía ante acciones legales de Independiente del Valle

Ataque de sicarios en Portoviejo cobra la vida de un hombre que descansaba en una hamaca

Hallan cadáver de un polizón en tren de aterrizaje de avión de American Airlines en Charlotte

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO