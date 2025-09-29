Triple asesinato en Quevedo: violencia criminal golpea a otra familia

La noche del domingo 28 de septiembre, Edgar Alejandro Párraga Ponce, de 44 años, fue asesinado en la parroquia San Cristóbal de Quevedo, provincia de Los Ríos. Sicarios lo atacaron a balazos mientras atendía un puesto de comida rápida de su madre. La Policía Nacional investiga el hecho, vinculado a retaliaciones entre bandas criminales.

Quevedo bajo fuego

El crimen ocurrió en la Ruta del Río, una transitada zona de San Cristóbal, cuando dos hombres en motocicleta interceptaron a Párraga. El copiloto descendió, apuntó directamente a la víctima y disparó cuatro veces. Tres proyectiles impactaron en su rostro y dos más en la espalda. La brutalidad del ataque no le dejó oportunidad de sobrevivir.

Según testigos, el arma del atacante se encasquilló, lo que evitó más disparos. Los agresores huyeron de inmediato en la motocicleta conducida por su cómplice. Malherido, Párraga alcanzó a dar unos pasos antes de desplomarse en la calzada, donde murió minutos después.

La madre de la víctima presenció el crimen desde su negocio. Entre lágrimas relató que su hijo solía ayudarla en el puesto de comida rápida, abierto desde hace más de diez años.

Una familia marcada por la violencia

La tragedia revive el dolor de una familia golpeada por múltiples pérdidas violentas en Quevedo. En mayo de 2024, Alicce Valero Ponce, hermana de Edgar, fue hallada muerta en un terreno baldío de la avenida Revolución Ciudadana. Tenía disparos en la cabeza y tórax.

Un año antes, en marzo de 2023, Joel Valero, de 17 años, también hermano de la víctima, fue asesinado dentro de su casa en el sector El Pantano. Sicarios irrumpieron en el domicilio y lo ejecutaron sin contemplaciones.

La cadena de violencia se extiende aún más atrás. En 2022, otro familiar, Darwin Rafael Zambrano Ponce, fue baleado en circunstancias similares.

Ola criminal en la “Ciudad del Río”

El reciente asesinato de Párraga coincide con otro hecho violento registrado esa misma noche en el sector Ciudad del Norte, en Quevedo. Allí, dos hombres fueron ejecutados dentro de una vivienda por sujetos que se hicieron pasar por policías.

Las víctimas, identificadas como Junior Manuel Reyes Merchán, de 26 años, y Davis Josué Piguave Abad, de 24, fueron sorprendidas cuando los falsos agentes irrumpieron en los dormitorios. Tras dispararles, los agresores escaparon en una camioneta.

La Policía sostiene que estos hechos estarían vinculados a enfrentamientos entre grupos criminales por el control territorial y el microtráfico.

Contexto de violencia en Quevedo

Quevedo se mantiene entre las ciudades más golpeadas por la violencia en Los Ríos. Las autoridades atribuyen la mayoría de crímenes a retaliaciones entre bandas rivales, que utilizan métodos cada vez más violentos para sembrar terror. La “Ciudad del Río” ha sido escenario de masacres en billares, calles céntricas y zonas rurales, lo que refleja la expansión del crimen organizado.

Investigaciones en curso

La Policía Nacional anunció que intensificará operativos de control en San Cristóbal y sectores aledaños. Además, se coordinan acciones con la Fiscalía para identificar a los responsables del ataque (31).