La Concordia: “Pato” no se ahogó, lo mataron a golpes y lo tiraron al río Diablo

Un hombre de 39 años fue encontrado sin vida en el río Diablo, en Monterrey, tras una presunta riña vinculada a violencia comunitaria. Se trató de un homicidio en Monterrey.

Como Patricio Daniel Vite Cevallos, ecuatoriano de 39 años, fue identificado el hombre hallado muerto el 22 de septiembre de 2025, alrededor de las 12h00, en la parroquia Monterrey, cantón La Concordia.

El hecho habría iniciado con una presunta riña registrada en las plantaciones de abacá cercanas al río Diablo. La Policía Nacional investiga el caso bajo la tipificación de homicidio.

Hallazgo del cuerpo

Según el parte oficial, un grupo de niños encontró el cadáver boca abajo y sumergido en las aguas del río Diablo, a pocos metros de una plantación de abacá. Personal de criminalística encontró manchas de sangre y restos de cabello a 30 metros del lugar del hallazgo, lo que sugiere que la plantación fue el sitio del ataque y que trasladaron o arrastraron el cuerpo hasta el río.

El levantamiento del cadáver se realizó a las 16h00 del mismo día, en presencia de la Unidad de Criminalística (UCM) y agentes de la DINASED. Posteriormente, lo trasladaron al Centro Forense para la práctica de la necropsia de ley.

Circunstancias y contexto

De acuerdo con las primeras investigaciones, Vite Cevallos, conocido con el alias de “Pato”, trabajaba en plantaciones de abacá y se movilizaba a pie. No tenía antecedentes penales.

Las entrevistas realizadas a moradores indican que el occiso era consumidor de sustancias estupefacientes y alcohol. Testigos relataron que era frecuente verlo en la zona bajo los efectos de estas sustancias y que solía mostrarse conflictivo en esos estados. La noche del 21 de septiembre, un día antes de su muerte, lo vieron en Monterrey ingiriendo bebidas alcohólicas.

Varias personas utilizan el lugar desolado y de riesgo para consumir drogas, lo que refuerza la hipótesis de que la riña originó el crimen.

Los policías encontraron restos de cuero cabelludo con sangre, en medio de las plantaciones de abacá cercanas al río Diablo.

Investigación en curso

La línea investigativa principal apunta a un caso de violencia interpersonal. El reporte policial señala heridas en la parte posterior y frontal de la cabeza, presuntamente causadas con un objeto contundente.

No se encontraron cámaras de seguridad en el área, lo que dificulta la obtención de pruebas audiovisuales. Hasta el momento, no hay indicios suficientes para identificar a un sospechoso, por lo que la Fiscalía mantiene la causa en fase de investigación previa.

La hermana del fallecido, Ana Vite Cevallos, confirmó que su hermano tenía problemas de consumo de drogas y alcohol. Añadió que trabajaba en Monterrey como abacalero.

Impacto comunitario

La muerte de Vite Cevallos ha generado preocupación en el barrio Nuevo Monterrey, donde los habitantes expresan temor por la creciente inseguridad y violencia asociada al consumo de drogas. La Policía Nacional ha reforzado los patrullajes preventivos en la parroquia Monterrey, mientras continúan las entrevistas a moradores y familiares para esclarecer los hechos (5).