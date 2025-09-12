Muerte en Picoazá: Hombre es asesinado por sicarios en plena vía pública

Luis Ariel Arteaga Rivadeneira, de 26 años, fue víctima de un sicariato en Higuerón de la parroquia Picoazá en Portoviejo, junto a la Cancha El Bambi, donde la Policía llegó para esclarecer un violento ataque que también dejó a su pareja herida.

La mañana de este viernes 12 de septiembre de 2025, un estallido de disparos irrumpió en la tranquilidad de Higerón. Luis Arteaga, caminaba junto a su pareja cerca de la Cancha El Bambi cuando dos sicarios en motocicleta lo sorprendieron. Los agresores abrieron fuego repetidamente, dejando a Arteaga sin vida en la calzada. Su pareja, alcanzada por una bala en la pierna, logró sobrevivir y fue trasladada de urgencia a una casa de salud.

Agentes de Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acudieron al lugar para recolectar indicios. El Coronel David Velasteguí, jefe de la Policía en Portoviejo, confirmó que ninguna de las víctimas tenía antecedentes penales, pero familiares revelaron que Arteaga había recibido amenazas meses atrás. Los sicarios huyeron, y su identidad permanece desconocida. El cuerpo de la víctima fue trasladado al centro forense de Manta para la autopsia.

Familiares de Arteaga, residente del sector, protagonizaron escenas de dolor al llegar al lugar. Un vecino, que pidió el anonimato, relató: “Los disparos nos estremecieron; esto no puede seguir así”. La comunidad, consternada, exige respuestas ante un nuevo episodio de violencia.

Levantan línea investigativa tras sicariato en Picoazá

El Coronel Velasteguí señaló: “Estamos analizando cada indicio para capturar a los responsables”. La Policía sospecha que las amenazas previas a Arteaga podrían estar relacionadas con el ataque, pero evita conclusiones sin pruebas. En 2024, un informe periodístico indicó que el 60% de los homicidios en Manabí quedan sin resolver por falta de testigos.

Los agentes de Dinased revisan cámaras de seguridad cercanas a la Cancha El Bambi y recolectan testimonios de moradores para reconstruir el crimen. La autopsia determinará el calibre del arma y la cantidad de disparos, claves para la investigación. La pareja de Arteaga, aún en recuperación, colabora con las autoridades, aunque su identidad permanece protegida.

La Policía Nacional intensificará patrullajes en Picoazá, una zona vulnerable por su ubicación y falta de vías en buen orden. Un portavoz instó a la ciudadanía a denunciar al 1800-Delito cualquier información relevante. “La colaboración es vital para frenar esta violencia”, afirmó.

Dolor y exigencia de seguridad

El asesinato de Luis Arteaga ha sumido a Higuerón en el miedo. Los familiares, devastados, lloraron junto al cuerpo, clamando justicia. La comunidad, harta de la inseguridad, exige más vigilancia y medidas preventivas. “No podemos vivir así; cada día es un riesgo”, comentó otro residente anónimo.

En 2024, Portoviejo implementó un plan de seguridad con más patrullas, pero los resultados son insuficientes. El caso de Arteaga, con su pareja herida y un trasfondo de amenazas, refleja la crudeza del sicariato en Manabí. Mientras la Policía busca a los culpables, Higuerón llora una pérdida más y clama por un alto a la sangre que tiñe sus calles.

Manabí enfrenta una escalada alarmante de sicariatos con 568 homicidios en el primer semestre de 2025, un 15% más que en 2022. Portoviejo, epicentro de la violencia, reportó un caso similar en julio de 2025, cuando otro hombre fue baleado en Crucita por sicarios en moto. El uso de motocicletas como medio de escape es un patrón recurrente, ligado al crimen organizado. (22)