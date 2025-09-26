Impactante hallazgo en Santo Domingo: padre e hijo aparecieron maniatados y asesinados con un mensaje criminal

La noche del jueves 25 de septiembre, alrededor de las 21h00, fueron hallados los cuerpos de un padre e hijo en la vía El Cóngoma, sector Salgana, en Santo Domingo de los Tsáchilas. Ambos habían sido secuestrados horas antes y, según las autoridades, fueron ejecutados por presuntos integrantes de un grupo delictivo organizado.

Hallazgo en la vía El Cóngoma

Los cuerpos de las víctimas fueron encontrados a un costado de la carretera, sobre la maleza y con las extremidades atadas con sogas. Ambos presentaban heridas de proyectil en la cabeza.

Una de las víctimas es César Augusto Lalangui Palma, de 41 años. Junto a él estaba su hijo, Dilan Yahir Lalangui Angulo, de 19 años. Junto al cadáver del joven se halló un cuchillo incrustado y un panfleto con una amenaza directa contra grupos rivales. El mensaje escrito en el papel dejado en el lugar del crimen decía “Así van a quedar todo maldito que le copie a ese torcido del Loco de la Carretera y a ese maldito perro de Chino Luis”.

En el lugar también se encontraron dos vainas calibre 5.56, elementos que resultaron levantados como parte de la investigación.

Testigos y primeras versiones

De acuerdo con testigos, al menos dos camionetas llegaron al sitio con varios sujetos armados. Los hombres descendieron a las víctimas y les dispararon en el mismo lugar antes de huir.

Horas antes, padre e hijo habrían sido secuestrados en un taller mecánico ubicado en la vía a Chone, en el sector 17 de Diciembre. Sujetos extraños merodeaban la zona desde la tarde, hasta que cerca de las 14h30 ingresaron al local y se llevaron por la fuerza a las víctimas.

Se conoció que otro miembro de la misma familia habría sido secuestrado el mismo día, aunque su paradero aún no ha sido confirmado por las autoridades.

Contexto de violencia en Santo Domingo

La ejecución de padre e hijo se enmarca en un escenario de creciente violencia en Santo Domingo de los Tsáchilas, provincia que registra un incremento sostenido de muertes violentas durante 2025. Hasta la fecha se registran 110 muertes violentas en Santo Domingo de los Tsáchilas.

Los panfletos encontrados en la escena confirman la acción de grupos de delincuencia organizada, que utilizan este tipo de mensajes como mecanismo de intimidación y control territorial.

Acciones oficiales

Personal de la Dinased y Fiscalía acudió al lugar y dispuso el levantamiento de los cadáveres para su traslado al Centro Forense de Santo Domingo. Se abrió una investigación por delito de asesinato.

La Policía mantiene un despliegue en la zona rural de Luz de América y en toda la provincia para identificar a los responsables.

Este suceso recuerda otros episodios ocurridos de casos similares de asesinatos múltiples que son atribuidos a grupos delictivos. Los expertos coinciden en que estas prácticas buscan sembrar miedo y consolidar territorios de operación (31).