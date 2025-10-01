Horror en El Empalme: Rescatan a mujer mutilada tras exigirle $120.000 en secuestro

La Fiscalía General del Estado de Ecuador procesó a Álvaro Jonathan J. V. y los hermanos Álex Fernando y Frank Leonardo J. L., por secuestro extorsivo. Sucedió el 26 de septiembre de 2025 en El Empalme, Guayas, tras un operativo policial que rescató con vida a una mujer retenida en una covacha del sector La Represa.

A la mujer la mutilaron durante su cautiverio iniciado el 16 de septiembre en Patricia Pilar, Los Ríos. Esto como parte de un esquema delictivo que demandaba $120.000 para su liberación.

El secuestro ocurrió cuando sujetos armados irrumpieron en un predio rural de Patricia Pilar. Estos ataron a los propietarios, robaron pertenencias y un vehículo, y secuestraron a la mujer, amenazando de muerte a su familia para evitar denuncias.

Al día siguiente, los captores enviaron un video mostrando el corte parcial de un dedo de la víctima con un machete. El video seguido de otro el 19 de septiembre donde se observaba la amputación total del meñique. Esto llevó a los familiares a denunciar ante la Fiscalía.

La operación de rescate

La operación conjunta de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Secuestros y Extorsiones (Unase) localizó a los sospechosos. Lo hizo mediante rastreo telefónico y fuentes reservadas. La operación culminó en un allanamiento en El Empalme donde un custodio armado abrió fuego contra los agentes. El hombre resultó abatido, mientras liberaron a la mujer y la trasladaron a una casa de salud.

En la audiencia de calificación de flagrancia, la Fiscalía presentó pruebas. En estas se incluyeron la denuncia familiar, exámenes médicos y evidencias del allanamiento, logrando prisión preventiva para los tres procesados y medidas de protección para la mujer.

Caso de brutalidad

Este caso expone la brutalidad del crimen organizado en Guayas, donde los secuestros extorsivos han aumentado un 30% en 2025, según el Ministerio del Interior, en un contexto de creciente violencia regional. La investigación comenzó tras la denuncia del 19 de septiembre, cuando los familiares, aterrorizados por los videos enviados por los captores, alertaron a las autoridades.

La Unase, utilizando geolocalización de los teléfonos usados para las demandas, identificó a dos sospechosos en la parroquia Toachi, Santo Domingo. Durante interrogatorios, estos señalaron a un tercer implicado en el sector Santa Martha, quien reveló la ubicación de la covacha en La Represa, El Empalme. Un área rural de difícil acceso conocida por ser refugio de actividades ilícitas.

El allanamiento

El allanamiento, ejecutado la madrugada del 26 de septiembre, enfrentó resistencia armada. Un cuarto individuo, no identificado públicamente por estar en investigación, disparó contra los agentes y fue neutralizado, falleciendo en el lugar. La Policía Nacional reportó que no hubo bajas entre los uniformados ni civiles adicionales, y la víctima, una mujer cuya identidad se protege por seguridad, fue encontrada en condiciones de extrema vulnerabilidad, con heridas graves por la mutilación.

Los exámenes médicos confirmaron la amputación del meñique y traumatismos adicionales, siendo atendida de inmediato en un centro médico de Guayaquil. Las evidencias recolectadas incluyeron el machete presuntamente usado en la mutilación, teléfonos celulares, cuerdas empleadas para inmovilizar a la víctima, y el vehículo robado en Patricia Pilar, todos ingresados en cadena de custodia para peritajes forenses.

Rastreo celular