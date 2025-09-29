Hombre sentenciado a 17 años de prisión por abuso sexual contra su hijo en Guano.

Un Tribunal sentenció a Byron Vinicio H. L. a 17 años y 4 meses de prisión, la pena máxima agravada, por el delito de abuso sexual contra su hijo de 5 años. Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2023 y junio de 2024 en una vivienda en el cantón Guano, provincia de Chimborazo.

La Fiscalía demostró que el agresor, aprovechando la hospitalización de la madre de la víctima y su autoridad como padre, perpetró múltiples agresiones sexuales. Todas bajo amenazas. Además de la condena, el Tribunal ordenó al sentenciado pagar una reparación económica a la víctima. El monto no fue especificado públicamente para proteger su privacidad.

Una denuncia que destapó el horror

Los abusos ocurrieron mientras la madre del menor permanecía internada tras el nacimiento de su segunda hija. Ella dejó al niño bajo el cuidado exclusivo de su padre en Guano. Durante este período, Byron Vinicio H. L., manipuló la confianza y vulnerabilidad del menor, utilizando amenazas para perpetrar los actos y silenciarlo.

La verdad salió a la luz cuando el niño, en un acto de valentía, relató los hechos a su madre tras su regreso del hospital. Conmovida y decidida, la madre presentó una denuncia inmediata ante la Fiscalía de Chimborazo, iniciando un proceso investigativo riguroso.

Pruebas de la Fiscalía

La fiscal asignada al caso recopiló pruebas contundentes, incluyendo el testimonio anticipado del menor, realizado en un entorno protegido para evitar revictimización, donde identificó claramente a su padre como el abusador y describió los hechos con precisión.

Este procedimiento, regulado por el artículo 497 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), garantiza la validez del relato en casos de víctimas menores. El caso culminó en una audiencia ante el Tribunal Penal, donde los jueces dictaron la sentencia el 29 de septiembre de 2025.

La sentencia

La condena responde al artículo 170 del COIP, que establece penas de 14 a 17 años por abuso sexual a menores, agravadas por factores como el vínculo familiar y la reiteración de los actos.

La Fiscalía sustentó la acusación con un conjunto robusto de pruebas, respetando los derechos de la víctima y la presunción de inocencia del procesado hasta el fallo.

Contexto de la violencia sexual en Ecuador