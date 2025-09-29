Amenazas con explosivos llevan a la captura de extorsionadores en Montecristi

La policía detuvo a dos hombres tras una acusación donde los señalaban como extorsionadores. Los hombres de nacionalidad venezolana fueron apresados por agentes de la Policía Nacional el sábado 27 de septiembre de 2025, en la intersección de la avenida Metropolitana y la calle 19 de Julio, en el cantón Montecristi, provincia de Manabí.

Los detenidos, identificados como Jonder M. (19 años) y Jesús A. (27 años), amenazaban a propietarios de establecimientos comerciales con colocar explosivos en sus negocios. Esto si no pagaban sumas de dinero no especificadas.

La detención

La captura de los extorsionadores se produjo tras una denuncia formal de los afectados, que activó una investigación policial. Las autoridades confirmaron que ambos ingresaron ilegalmente al país y enfrentan cargos por extorsión, un delito tipificado en el Código Orgánico Integral Penal (COIP) que castiga con penas de hasta nueve años de prisión.

La tarde del 27 de septiembre, alrededor de las 16:00 horas, una patrulla del distrito policial de Montecristi interceptó a los sospechosos basándose en información precisa de inteligencia. Según el informe oficial, los extorsionadores contactaban a los comerciantes vía llamadas telefónicas y mensajes, exigiendo pagos o si no les colocarían explosivos.

Denuncia de afectados

Las víctimas, temiendo por su seguridad y la de sus familias, recurrieron inmediatamente al servicio de emergencias del ECU-911 y presentaron la denuncia en la policía. Esta acción ciudadana fue clave, ya que permitió a los investigadores rastrear los movimientos de los extorsionadores mediante análisis de comunicaciones y vigilancia discreta.

Cristian Sarmiento, jefe de coordinación operativa del distrito policial de Manta, Montecristi y Jaramijó detalló que “la denuncia oportuna de los comerciantes facilitó el operativo, evitando potenciales daños mayores”.

Incautaciones a los detenidos

Los detenidos portaban dos teléfonos celulares utilizados en las amenazas, los cuales fueron incautados como evidencia. Tras su aprehensión en flagrancia, los sospechosos fueron trasladados a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Montecristi para su procesamiento.

Una revisión preliminar de migración confirmó su entrada irregular al territorio ecuatoriano, lo que añade cargos por presunta infracción a la Ley de Movilidad Humana.

La indagación inicial revela que los extorsionadores operaban de manera itinerante, enfocándose en locales comerciales de mediano tamaño en zonas céntricas de Montecristi. Amenazaban con detonar artefactos explosivos para infundir pánico y asegurar el cumplimiento. Este patrón coincide con modalidades comunes de extorsión en la región, donde el uso de intimidación verbal y visual acelera los pagos.

