Hombre de 34 años es asesinado a tiros por sicarios en Pedernales

José Isrrael Montaño Ponce, de 34 años, fue asesinado a tiros en el barrio Brisas del Pacífico en Pedernales, provincia de Manabí, por sicarios en moto, aparentemente en un ataque dirigido, según testigos, mientras la Policía busca esclarecer el móvil.

El crimen ocurrió en la intersección de las calles Pichincha y Pastaza, en el tranquilo barrio Brisas del Pacífico de Pedernales. Según testigos, José Montaño circulaba por el lugar cuando fue interceptado por sicarios en motocicleta. Los agresores dispararon varias veces, sin darle oportunidad de reaccionar, y huyeron rápidamente. El estruendo de los disparos alertó a los moradores, quienes llamaron al ECU-911 para reportar el hecho.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar y acordonaron la escena. Las unidades de Criminalística y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) realizaron el levantamiento del cuerpo y recolectaron evidencias. Tras la autopsia en el centro forense de Santo Domingo de los Tsáchilas, se confirmó que Montaño murió por múltiples heridas de bala. Su cuerpo fue entregado a sus familiares.

asesinado por sicarios genera una línea investigativa policial

La Policía investiga las causas del crimen y la identidad de los sicarios. Aunque no se han revelado detalles específicos, se sabe que Montaño tenía un proceso judicial por robo en 2019. Las autoridades no han confirmado si este antecedente está relacionado con el homicidio, respetando la presunción de inocencia. Un oficial de la Dinased, que prefirió no identificarse, señaló: “Estamos recopilando pistas para dar con los responsables y entender las razones de este ataque”.

Manabí enfrenta una creciente ola de violencia. Según las estadísticas policiales, la provincia registró 785 homicidios de enero a agosto de 2025, un aumento de 274 casos en el mismo perido en comparación del año 2024. Pedernales, aunque menos afectado que Manta o Portoviejo, no es ajeno a los asesinatos por sicariato. En julio de 2025, la exreina de Pedernales, Esther Murillo, aunque fue asesinada en Manta, fue un caso que conmocionó a la región.

Investigación en curso

La falta de cámaras de seguridad en el barrio complica la identificación de los responsables. Los testigos describieron a los sicarios como hombres ágiles que escaparon en moto, pero no proporcionaron más detalles. La Policía está revisando posibles conexiones con el crimen organizado, dado el modus operandi. “Este tipo de ataques suele estar ligado a disputas o ajustes de cuentas, pero no descartamos ninguna hipótesis”, afirmó un portavoz policial.

El cuerpo de Montaño fue trasladado al centro forense de Santo Domingo debido a su cercanía con el norte de Manabí. La autopsia confirmó la brutalidad del ataque, con impactos de bala en zonas vitales. Las autoridades piden a la ciudadanía colaborar con información al 1800 Delito para avanzar en el caso.

Los casos de asesinatos en Pedernales causakn temor

El homicidio ha generado temor en Brisas del Pacífico. Una vecina, que pidió anonimato, comentó: “Esto no era común aquí hasta hace unos años, pero ahora todos estamos preocupados”. Los residentes exigen más patrullajes y medidas de seguridad. En respuesta, las autoridades reforzarán la presencia en Pedernales, especialmente en zonas vulnerables junto a militares.

Este caso se suma a otros incidentes violentos en Manabí, como la masacre de Crucita en 2025, donde cinco personas fueron asesinadas. Las autoridades buscan frenar la escalada de violencia, pero la tarea es compleja en una región marcada por el narcotráfico y las bandas. La investigación sigue abierta, con la esperanza de llevar a los responsables ante la justicia. (22)