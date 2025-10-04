Hallan cuerpo en descomposición de agricultor en una finca de la parroquia El Esfuerzo en Santo Domingo

COMUNIDAD POR USD 1
Redacción

Redacción ED.

La noche del viernes 3 de octubre, alrededor de las 22h55, fue encontrado el cuerpo sin vida de Jorge Washington García Saltos, de 60 años, en una finca de su propiedad ubicada en el recinto Las Maravillas, perteneciente a la parroquia El Esfuerzo, en Santo Domingo de los Tsáchilas. El hallazgo fue realizado tras varios días sin tener noticias del agricultor, lo que motivó a sus familiares a iniciar la búsqueda.

Investigación policial en curso

De acuerdo con el informe policial, García había permanecido en su finca durante varios días junto a un trabajador. Al no regresar a su domicilio, familiares alertaron a las autoridades y acudieron al lugar, donde lo hallaron sin vida.

El ECU 911 coordinó la presencia del personal de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased), que acudió hasta el sitio. Los agentes confirmaron que el cuerpo yacía entre la vegetación, aproximadamente a 30 metros de la vivienda principal.

Durante la inspección visual del cadáver, los peritos determinaron que el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición, por lo que no fue posible identificar signos visibles de violencia. El cuerpo fue trasladado al Centro Forense de Santo Domingo para la autopsia legal, con el fin de establecer la causa exacta de la muerte.

Versión de los familiares

Un yerno del fallecido relató que el domingo 28 de septiembre, García había estado en la finca utilizando su camioneta particular. Según su testimonio, permaneció allí hasta aproximadamente las 09h30, momento en el que llevó a sus familiares hasta el sector El Bolo para que tomaran un autobús, y luego regresó solo a la finca.

Los familiares explicaron que en el sitio también se encontraba un trabajador, cuyo nombre aún no ha sido precisado. Días después, al notar que García no retornaba a su hogar ni respondía a los llamados, decidieron dirigirse nuevamente a la finca, donde encontraron el cuerpo sin vida entre la maleza.

Sin antecedentes penales ni conflictos conocidos

Las autoridades verificaron que el agricultor no tenía antecedentes penales ni registros de denuncias previas. Los agentes de la Dinased continúan con las diligencias para determinar si la muerte ocurrió por causas naturales o si existió la intervención de terceros.

El hallazgo ha generado consternación en la comunidad rural, donde García era reconocido por su trabajo agrícola y su carácter tranquilo. La autopsia de ley será determinante para establecer los hechos que rodearon su fallecimiento.

