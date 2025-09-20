El fútbol ecuatoriano de luto: exclubes de Jonathan González expresan su pesar

El futbolista ecuatoriano Jonathan González, de 31 años y actual jugador del 22 de Julio F.C., fue asesinado el viernes 19 de septiembre en Esmeraldas. Tras confirmarse su muerte, varios clubes ecuatorianos donde militó a lo largo de su carrera expresaron su pesar, destacando su paso por equipos como Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, Aucas y Liga de Quito. La comunidad futbolística nacional lamenta esta pérdida que vuelve a enlutar al deporte local.

Condolencias desde el fútbol ecuatoriano

Horas después del crimen, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitió un comunicado oficial con un lazo negro de luto, en el que lamentó “el sensible deceso” de Jonathan González, acompañando con “profundo pesar a su familia, compañeros y al club 22 de Julio F.C.”.

El mensaje fue replicado por medios oficiales y redes sociales, marcando el inicio de una cadena de condolencias provenientes de instituciones deportivas que compartieron con González parte de su carrera profesional.

El Barcelona Sporting Club también se sumó al duelo. En una publicación lamentó “el sensible fallecimiento de Jonathan González Guerrero”. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos”, añadió el comunicado.

Reacciones de sus exclubes

El Club Deportivo Cuenca, donde jugó en la temporada 2019, escribió en redes sociales:

“Lamentamos profundamente el trágico fallecimiento de Harold Jonathan González Guerrero, futbolista que defendió nuestra camiseta. Paz en su tumba 🕊️”.

Por su parte, el club Independiente del Valle, donde se formó como jugador y debutó profesionalmente, compartió una nota de pesar:

“La familia #IDV expresa su nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Jonathan González, exjugador de nuestra cantera. Mucha fuerza y paz a su familia 💐”.

La hinchada también se manifestó

No solo los clubes se pronunciaron. Desde la cuenta Hinchas del Aucas, otro equipo donde jugó González, se publicó:

“𝑷𝑨𝒁 𝑬𝑵 𝑺𝑼 𝑻𝑼𝑴𝑩𝑨 🕊️. Nos solidarizamos con su familia, amigos y seres queridos por esta irreparable pérdida”.

La ola de condolencias refleja el impacto que tuvo su carrera en distintos equipos del país. Aunque no siempre fue titular fijo, Jonathan González dejó huella como un extremo veloz y comprometido, especialmente en su etapa con Independiente del Valle y en convocatorias a la Selección Ecuatoriana de Fútbol.

Breve trayectoria y contexto de su muerte

Jonathan David González, conocido como “Speedy”, era conocido por su velocidad y desborde que lo convirtieron en una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano. Además de sus pasos por clubes nacionales, jugó en el exterior en clubes como Leones Negros, León y Dorados de Sinaloa en México, y Olimpia de Paraguay.

Su muerte se conoció la noche de este viernes en Esmeraldas, mientras participaba en una reunión social. Las autoridades han iniciado una investigación, pero hasta ahora no se han revelado mayores detalles de la muerte del jugador.

Fútbol ecuatoriano de luto

Con apenas 31 años, González era uno de los jugadores activos del club 22 de Julio F.C., participante de la Copa Ecuador 2025.

El club 22 de Julio aún no ha emitido un comunicado oficial, pero la conmoción en redes sociales y entre la comunidad futbolera es evidente. Los homenajes continúan replicándose desde distintas regiones del país, recordando no solo al deportista, sino también al joven cuya vida fue interrumpida de forma trágica. (12)