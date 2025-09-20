COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Tragedia

El fútbol ecuatoriano de luto: exclubes de Jonathan González expresan su pesar

Diversos clubes ecuatorianos expresaron su pesar tras la muerte del futbolista Jonathan González, asesinado el 19 de septiembre en Esmeraldas.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Tragedia en el fútbol: conmoción por el crimen de Jonathan González
Tragedia en el fútbol: conmoción por el crimen de Jonathan González
Tragedia en el fútbol: conmoción por el crimen de Jonathan González
Tragedia en el fútbol: conmoción por el crimen de Jonathan González

Redacción

Redacción ED.

El futbolista ecuatoriano Jonathan González, de 31 años y actual jugador del 22 de Julio F.C., fue asesinado el viernes 19 de septiembre en Esmeraldas. Tras confirmarse su muerte, varios clubes ecuatorianos donde militó a lo largo de su carrera expresaron su pesar, destacando su paso por equipos como Independiente del Valle, Deportivo Cuenca, Aucas y Liga de Quito. La comunidad futbolística nacional lamenta esta pérdida que vuelve a enlutar al deporte local.

Condolencias desde el fútbol ecuatoriano

Horas después del crimen, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF) emitió un comunicado oficial con un lazo negro de luto, en el que lamentó “el sensible deceso” de Jonathan González, acompañando con “profundo pesar a su familia, compañeros y al club 22 de Julio F.C.”.

El mensaje fue replicado por medios oficiales y redes sociales, marcando el inicio de una cadena de condolencias provenientes de instituciones deportivas que compartieron con González parte de su carrera profesional.

El Barcelona Sporting Club también se sumó al duelo. En una publicación lamentó “el sensible fallecimiento de Jonathan González Guerrero”. “Expresamos nuestras más sentidas condolencias a familiares y amigos”, añadió el comunicado.

Reacciones de sus exclubes

El Club Deportivo Cuenca, donde jugó en la temporada 2019, escribió en redes sociales:

“Lamentamos profundamente el trágico fallecimiento de Harold Jonathan González Guerrero, futbolista que defendió nuestra camiseta. Paz en su tumba 🕊️”.

Por su parte, el club Independiente del Valle, donde se formó como jugador y debutó profesionalmente, compartió una nota de pesar:

“La familia #IDV expresa su nota de pesar ante el sensible fallecimiento de Jonathan González, exjugador de nuestra cantera. Mucha fuerza y paz a su familia 💐”.

La hinchada también se manifestó

No solo los clubes se pronunciaron. Desde la cuenta Hinchas del Aucas, otro equipo donde jugó González, se publicó:

“𝑷𝑨𝒁 𝑬𝑵 𝑺𝑼 𝑻𝑼𝑴𝑩𝑨 🕊️. Nos solidarizamos con su familia, amigos y seres queridos por esta irreparable pérdida”.

La ola de condolencias refleja el impacto que tuvo su carrera en distintos equipos del país. Aunque no siempre fue titular fijo, Jonathan González dejó huella como un extremo veloz y comprometido, especialmente en su etapa con Independiente del Valle y en convocatorias a la Selección Ecuatoriana de Fútbol.

Breve trayectoria y contexto de su muerte

Jonathan David González, conocido como “Speedy”, era conocido por su velocidad y desborde que lo convirtieron en una de las grandes promesas del fútbol ecuatoriano. Además de sus pasos por clubes nacionales, jugó en el exterior en clubes como Leones Negros, León y Dorados de Sinaloa en México, y Olimpia de Paraguay.

Su muerte se conoció la noche de este viernes en Esmeraldas, mientras participaba en una reunión social. Las autoridades han iniciado una investigación, pero hasta ahora no se han revelado mayores detalles de la muerte del jugador.

Fútbol ecuatoriano de luto

Con apenas 31 años, González era uno de los jugadores activos del club 22 de Julio F.C., participante de la Copa Ecuador 2025.

El club 22 de Julio aún no ha emitido un comunicado oficial, pero la conmoción en redes sociales y entre la comunidad futbolera es evidente. Los homenajes continúan replicándose desde distintas regiones del país, recordando no solo al deportista, sino también al joven cuya vida fue interrumpida de forma trágica. (12)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El fútbol ecuatoriano de luto: exclubes de Jonathan González expresan su pesar

El Mes de la Hispanidad: La comunidad ecuatoriana también celebra esta festividad en Estados Unidos

CNE inicia proceso electoral para Consulta Popular y Referéndum 2025

Revolución Ciudadana (RC) rechaza decreto de Daniel Noboa para convocar Asamblea Constituyente

El economista Jorge Ayala califica la eliminación del subsidio al diésel como una medida como responsable y necesaria

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El fútbol ecuatoriano de luto: exclubes de Jonathan González expresan su pesar

El Mes de la Hispanidad: La comunidad ecuatoriana también celebra esta festividad en Estados Unidos

CNE inicia proceso electoral para Consulta Popular y Referéndum 2025

Revolución Ciudadana (RC) rechaza decreto de Daniel Noboa para convocar Asamblea Constituyente

El economista Jorge Ayala califica la eliminación del subsidio al diésel como una medida como responsable y necesaria

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Mes de la Hispanidad: La comunidad ecuatoriana también celebra esta festividad en Estados Unidos

CNE inicia proceso electoral para Consulta Popular y Referéndum 2025

Revolución Ciudadana (RC) rechaza decreto de Daniel Noboa para convocar Asamblea Constituyente

El economista Jorge Ayala califica la eliminación del subsidio al diésel como una medida como responsable y necesaria

Mundial 2026: Hinchas de 216 países solicitan más de 4,5 millones de entradas

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO