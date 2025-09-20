Asesinan en Esmeraldas al futbolista Jonathan González, exjugador de LDUQ e Independiente del Valle

Jonathan González, futbolista ecuatoriano de 31 años y actual jugador del club 22 de Julio FC de Esmeraldas, fue asesinado este viernes 19 de septiembre de 2025 en un hecho violento. El crimen ha generado consternación en el ámbito deportivo.

Crimen en Esmeraldas: un hecho violento aún sin esclarecer

La información circula en diferentes medios digitales que detallan que el jugador fue atacado mientras se encontraba en una vivienda. En redes sociales circula una imagen del cuerpo de González sobre un sillón, ya sin vida, aunque las autoridades aún no han dado detalles oficiales sobre los responsables ni el móvil del crimen.

El club 22 de Julio FC, donde jugaba actualmente, no ha emitido hasta el momento un pronunciamiento formal.

Trayectoria deportiva de Jonathan “Speedy” González

Jonathan González, conocido en el ámbito futbolístico como “Speedy”, nació en el cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. Debutó profesionalmente con Independiente del Valle y posteriormente formó parte de Liga de Quito, León de México, Dorados de Sinaloa, entre otros equipos nacionales e internacionales.

Violencia en Esmeraldas y preocupación por la seguridad

El crimen ocurre en un contexto marcado por el aumento de la violencia en Esmeraldas. La provincia es escenario de hechos delictivos y asesinatos en los últimos años, en parte asociados a conflictos entre grupos criminales organizados.

Tras conocerse el crimen, diversas figuras del medio deportivo ecuatoriano han expresado sus condolencias.

La noticia se encuentra en desarrollo. Se espera que en las próximas horas se emita un informe oficial con detalles del caso. (12)