Dos mujeres fueron aprehendidas en Flavio Alfaro por presunto delito de receptación

El miércoles 1 de octubre de 2025, a las 16:30, agentes de la Policía Judicial (PJ) de Chone ejecutaron un allanamiento en el sector Guillermo, en el cantón Flavio Alfaro, que culminó con dos mujeres aprehendidas, presuntamente involucradas en un caso de receptación, conforme al artículo 202 del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

El operativo fue liderado por la Dirección Nacional de Investigación de la Policía Judicial, como parte de una investigación en curso sobre la comercialización de objetos de dudosa procedencia. Durante el allanamiento a un inmueble, los agentes encontraron dos teléfonos celulares y tres accesorios y autopartes de vehículos, considerados como indicios asociativos dentro del proceso investigativo.

Las ciudadanas Betty Trinidad R. S., de 59 años, y Vicenta Genoveva M. P., de 50 años, fueron aprehendidas en el lugar y puestas a disposición de las autoridades competentes para su respectiva audiencia de formulación de cargos.

Investigación por receptación: delito tipificado deja dos mujeres aprehendidas

El delito de receptación está tipificado en el artículo 202 del COIP, que sanciona a quien, con conocimiento de su origen ilícito, compre, reciba, esconda o venda bienes robados o hurtados. La pena prevista puede ir de uno a tres años de privación de libertad, dependiendo de la gravedad del hecho y la participación.

Fuentes oficiales confirmaron que las autopartes encontradas estarían relacionadas con casos previos de robo de vehículos en la zona norte de Manabí, lo que abre nuevas líneas investigativas para determinar posibles redes de receptación y distribución.

Antecedentes de este tipo de delitos en Manabí

La provincia de Manabí, en especial sus cantones rurales como Flavio Alfaro, ha registrado un incremento en delitos asociados al robo de vehículos y comercialización de autopartes ilegales. Según datos del Ministerio del Interior, entre enero y agosto de 2025 se han reportado más de 320 casos de robos de vehículos a nivel provincial, lo que ha motivado el reforzamiento de operaciones policiales dirigidas a combatir este delito conexo.

En años anteriores, zonas como Chone y El Carmen también han sido objeto de allanamientos relacionados con la receptación, en donde se ha evidenciado una red informal de comercialización de objetos robados.

Reacción oficial y proceso judicial

Hasta el momento, la Policía Nacional no ha revelado si las detenidas forman parte de una organización delictiva más amplia. Sin embargo, el caso fue ingresado al sistema judicial y se espera que en las próximas horas se lleve a cabo la audiencia de calificación de flagrancia.

El comando de la zona 4 reiteró su compromiso de intensificar los operativos de control y seguir el rastro de redes delictivas relacionadas con este tipo de delitos. (22)