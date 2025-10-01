Operativo en Manabí deja dos aprehendidos y decomiso de armas de alto calibre

La Dirección Nacional de Investigación de Delitos Contra la Vida, Muertes Violentas, Secuestro y Extorsión (DINASED), junto al Grupo de Intervención y Apoyo (GIA) de Manta, ejecutó un operativo el 29 de septiembre de 2025 en el sector El Florón 3, distrito Portoviejo, provincia de Manabí, donde aprehendieron a dos presuntos integrantes del Grupo Armado Organizado (GAO) “Los Lobos” con fusiles y un camión reportado como robado, dentro de acciones enfocadas en la reducción de homicidios y delitos conexos.
Intervención policial en Portoviejo
La operación se basó en información reservada que señalaba al sector El Platanal como punto de acopio y comercialización de armas de fuego. La intervención se realizó bajo el Decreto Ejecutivo N.º 76, que faculta acciones específicas contra el crimen organizado.
Los aprehendidos fueron identificados como Bryan Rodolfo M. C. y Alejandro José I. C., ambos de 25 años, quienes quedaron a órdenes de las autoridades judiciales.
Entre los indicios incautados constan:
- 03 fusiles
- 70 cartuchos
- 02 terminales móviles
- 01 camión
Todos los elementos quedaron bajo cadena de custodia para las investigaciones correspondientes.
Refuerzo a la seguridad en Manabí
Este resultado operativo se suma a las acciones ejecutadas por la Policía Nacional en Manabí, provincia considerada estratégica por su ubicación y tránsito de actividades ilícitas. Según datos institucionales, el incremento de homicidios y delitos asociados al tráfico de armas y drogas ha motivado una presencia reforzada de unidades especializadas.
La DINASED y el GIA de Manta mantienen una agenda de control orientada a la neutralización de grupos delictivos. La captura de los sospechosos y la incautación de armamento se presenta como un paso relevante para debilitar las estructuras logísticas utilizadas por las organizaciones criminales.
En esta línea, las autoridades recordaron que el Decreto Ejecutivo N.º 76 otorga respaldo legal a intervenciones directas contra los grupos armados organizados, priorizando zonas urbanas donde se han identificado mayores índices de violencia.
Compromiso institucional
La Policía Nacional ratificó que se mantiene firme en su política de cero impunidad frente a los delitos de alto impacto. El decomiso de armamento de gran poder y la recuperación de un vehículo sustraído fortalecen la estrategia contra estructuras criminales en el territorio.
Los dos detenidos enfrentan procesos judiciales mientras se amplían las investigaciones para determinar posibles conexiones con otros hechos delictivos registrados en la provincia. (30)