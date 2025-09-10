Dos hombres fueron asesinados en un billar del centro de Quinsaloma

Dos ciudadanos, identificados como David Morán y Adrián Calero, fueron asesinados la noche de ayer, lunes 8 de septiembre, durante un ataque armado en un billar del centro de Quinsaloma, frente al Polideportivo. El atentado se registró aproximadamente a las 20h00, mientras las víctimas compartían con un grupo de amigos.

Ataque armado interrumpe la tranquilidad del Quinsaloma

Los disparos alarmaron a los residentes del sector, quienes salieron de sus viviendas al escuchar las detonaciones. Al llegar al lugar, encontraron los cuerpos sin vida de los dos hombres dentro del establecimiento, lo que generó consternación entre la comunidad.

El ataque se produjo en una zona concurrida del centro del cantón, lo que intensificó el impacto entre los vecinos. El establecimiento, dedicado al entretenimiento, era frecuentado por jóvenes y adultos del sector.

Respuesta policial e indicios encontrados

Agentes de la Policía Nacional acudieron rápidamente a la escena, ya que la Unidad de Policía Comunitaria se encuentra a pocos metros del lugar. El área fue acordonada para facilitar las labores de levantamiento de los cuerpos y recolección de evidencia.

En el sitio se encontraron varios casquillos percutidos, que serán sometidos a análisis balístico por parte de Criminalística para establecer si existe relación con otros actos delictivos recientes en Quinsaloma o sectores aledaños.

Los cuerpos de Morán y Calero fueron trasladados a la morgue de Ventanas, donde se realizarán las autopsias correspondientes para determinar con precisión las causas de muerte y el tipo de armamento utilizado.

Sin detenidos ni móviles confirmados

Hasta la noche del martes, las autoridades no habían confirmado detenciones ni ofrecido detalles sobre los posibles móviles del ataque. Se desconoce si las víctimas tenían antecedentes penales o si se encontraban bajo amenazas previas.

Las investigaciones están en curso y se espera que los resultados de los peritajes contribuyan a identificar a los responsables del doble homicidio. La Policía ha solicitado la colaboración ciudadana a través de canales confidenciales para aportar datos que faciliten el avance del caso.

Escalada de violencia preocupa a los habitantes de Quinsaloma

Este nuevo hecho violento incrementa la preocupación en Quinsaloma, cantón de la provincia de Los Ríos, donde se han reportado varios hechos similares en los últimos meses.

La ciudadanía ha manifestado su inquietud por el aumento de delitos violentos en espacios públicos, exigiendo a las autoridades mayor presencia policial y acciones coordinadas de seguridad para evitar nuevas víctimas.

Las autoridades locales no han emitido aún un pronunciamiento oficial sobre posibles medidas de refuerzo en la zona afectada. Mientras tanto, el comercio y los residentes de la zona expresan su temor ante la posibilidad de que este tipo de hechos se repitan.

Llamado a la calma y a la colaboración ciudadana

La Policía Nacional ha reiterado su llamado a la colaboración de los ciudadanos, instando a quienes tengan información relevante a acercarse a las unidades policiales o comunicarse por canales oficiales.

Asimismo, se ha intensificado el patrullaje preventivo en áreas estratégicas del cantón como medida provisional ante la conmoción generada por este hecho.

Las autoridades insisten en que los aportes ciudadanos son clave para resolver este tipo de casos, que afectan la seguridad y tranquilidad de todos los habitantes. (12)