Dos directores asesinados en un año: violencia no da tregua al Municipio de Durán

Javier Bolaños, director financiero del Municipio de Durán, asesinado el lunes en la vía Durán-Tambo, se convirtió en el segundo funcionario de alto rango muerto en la gestión de Luis Chonillo, marcada por la violencia y amenazas.

Nuevo ataque contra funcionarios municipales

El crimen de Bolaños ocurrió cuando se movilizaba en un vehículo por la vía Durán-Tambo. Según informó el jefe policial de Durán, Santiago Gavilánez, hasta el momento no se conocían amenazas en contra del funcionario.

El oficial señaló que el hecho coincide con audiencias de desvinculación de funcionarios municipales y explicó que una de las hipótesis apunta a la banda Chone Killer, liderada por alias Negro Tulio, quien mantiene sentencias por delincuencia organizada y terrorismo.

Aunque la investigación sigue abierta, las autoridades indicaron que indagan nexos de estructuras delictivas con dependencias municipales. El alcalde Chonillo pidió justicia y aseguró que el asesinato no debe quedar en la impunidad.

Antecedentes de violencia en la administración Chonillo

La actual administración municipal ha sido golpeada por otros ataques mortales. El 3 de agosto de 2023, Miguel Santos, jefe de Planeamiento y Territorio, fue asesinado en un ataque armado en el que murieron también un taxista y un escolta.

Un mes después, el 8 de septiembre de 2023, el edil Bolívar Vera fue hallado muerto tras un secuestro, cuyo cuerpo apareció en la vía a Los Lojas. Estos crímenes se suman al atentado contra el propio alcalde en mayo de 2023, cuando se dirigía a la sesión inaugural del Concejo Municipal.

En ese ataque, dos personas murieron, incluido un custodio policial. Desde entonces, el alcalde se mantiene con actividades limitadas, prioriza la modalidad telemática y permanece fuera del país por razones de seguridad.

Contexto de inseguridad en Durán

Durán es uno de los cantones más violentos del país, con 390 muertes violentas registradas entre enero y agosto de 2025. El cabildo también ha sufrido ataques directos, como la detonación de explosivos en la Autoridad de Tránsito de Durán, en mayo de 2023.

En medio de este escenario, la vicealcaldesa Jéssika Solís renunció en junio de 2023, un mes después de su elección, sin detallar los motivos. En ese periodo también se reportó un ataque a una escuela vinculada a allegados de la funcionaria.

Nexo de grupos criminales con el Municipio

La Fiscalía sentenció en junio pasado a Julio Alberto M. A., alias Negro Tulio, su pareja y quince personas más, por delincuencia organizada relacionada con operaciones irregulares en tránsito y bomberos de Durán.

El tribunal ordenó que se investigue al alcalde Chonillo por presunta participación, ya que su nombre surgió en audiencias judiciales. Además, en mayo de 2025, Negro Tulio recibió una condena de 34 años y 8 meses por terrorismo y múltiples atentados.

El asesinato de Bolaños refuerza la preocupación sobre el nivel de infiltración criminal en el aparato municipal y la vulnerabilidad de los funcionarios en Durán. (30)