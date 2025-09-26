“Dormía con su esposa cuando lo acribillaron”: nuevo crimen sacude a Buena Fe

Anthony Joel Guerrero Mora, de 27 años, fue asesinado la madrugada del viernes 26 de septiembre en el barrio San Francisco del cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos, cuando hombres armados irrumpieron en su vivienda y lo acribillaron en presencia de su esposa.

Ataque en la madrugada

El crimen ocurrió cerca de las 02h50. Según versiones policiales y de testigos, los atacantes treparon por una terraza y forzaron la puerta de la habitación donde dormía la víctima junto a su esposa. Guerrero recibió múltiples impactos de bala en el pecho, cabeza, abdomen y espalda. Su cuerpo fue trasladado a la morgue de Quevedo.

En la escena, la Policía halló varias municiones calibre 9 milímetros, evidencia que confirma el uso de armas cortas en el ataque. Los uniformados señalaron que, pese a la violencia del hecho, los agresores perdonaron la vida de la esposa de la víctima, quien relató entre lágrimas cómo los asesinos ingresaron a la casa y dispararon contra su pareja.

Serie de crímenes en Buena Fe

Este caso se suma a una cadena de asesinatos registrados en Buena Fe durante septiembre. Apenas tres días antes, el martes 23, Lenin Roberto Rodríguez Alcívar, de 26 años, fue asesinado mientras descansaba en una hamaca en el sector Nueva Buena Fe. En ese ataque, una niña de nueve años resultó herida en la pierna por una bala perdida.

Otro antecedente se produjo el 1 de septiembre, cuando Rubén Bernardo Carriel Castellanos, de 57 años, resultó acribillado mientras dormía en su cama, en el recinto El Pasaje. En esa ocasión se encontraron municiones de pistola calibre 9 milímetros y de fusil 7.62 en la vivienda.

Modalidad violenta preocupa a la población

La Policía investiga si los tres casos están relacionados entre sí. Según el coronel Kléver López, comandante de la subzona, “la mayoría de muertes violentas en Los Ríos son selectivas; los atacantes ingresan a las viviendas y eliminan a sus víctimas como parte de disputas entre bandas que buscan ganar territorio para el expendio de drogas”.

Habitantes del barrio San Francisco señalaron que viven con temor, pues la modalidad de entrar a las casas para ejecutar asesinatos se ha vuelto recurrente. Algunos vecinos contaron que las detonaciones y los gritos de la madrugada interrumpieron el sueño de toda la comunidad.

Contexto de violencia en Los Ríos

Los Ríos ha sido una de las provincias con mayor incremento de muertes violentas. Cantones como Quevedo, Babahoyo y Buena Fe concentran gran parte de estos hechos, asociados a enfrentamientos entre grupos delictivos organizados.

En el caso de Anthony Guerrero, las autoridades confirmaron que registraba antecedentes judiciales por tenencia y porte de armas. Sin embargo, la Policía enfatizó que la investigación sigue en curso y no descarta vínculos con otros crímenes recientes (31).