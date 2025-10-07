Cuerpo hallado en Montecristi permanece en Centro Forense de Manta sin identificar

El cuerpo de un hombre hallado muerto en Montecristi permanece en el Centro Forense de Manta y no lo han reconocido. La tarde del sábado 4 de octubre de 2025, un cuerpo sin vida fue descubierto en maleza de una calle secundaria detrás de la vía Montecristi-Manta. Ocurrió cerca de la fábrica El Café y una subestación eléctrica, en el sector rural de Montecristi, provincia de Manabí, Ecuador.

La víctima, el cuerpo de un hombre con cuatro impactos de bala, mostraba signos de haber fallecido hace más de dos días, según el estado del cadáver, dijo la Policía.

Policía investiga

Agentes de la Policía Nacional y la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida (Dinased) acudieron al sitio para realizar procedimientos periciales. El cuerpo, sin documentos de identificación, lo trasladaron al Centro Forense de Manta para autopsia. El hombre permanece sin identificar, mientras se investiga si lo asesinaron en el lugar o lo abandonaron allí.

La Policía confirmó el hallazgo y el traslado, enfatizando la recolección de indicios balísticos para esclarecer el caso, sin violar presunción de inocencia ni privacidad. Este suceso se suma a la ola de homicidios en el distrito Manta, que incluye Montecristi y Jaramijó, con 405 muertes violentas en 2025, superando récords previos por disputas de crimen organizado.

Hallazgos en otras vías

En septiembre, hallazgos similares en vías rurales como la Refinería del Pacífico evidenciaron patrones de sicariato, con cuerpos acribillados y abandonados.

El Centro Forense de Manta alberga varios cuerpos no identificados de crímenes violentos, reflejando la criminalidad del distrito. La Policía ha informado que estos cuerpos sion parte de la ola de violencia que soporta el distrito de Manta, Montecristi y Jaramijó.

Lucha entre bandas

Autoridades atribuyen el 93% de homicidios en Manabí a pugnas entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, controlando rutas narcotraficantes.

La Policía intensifica operativos en zonas rurales de Manabí, con inteligencia y criminalística para contrarrestar el sicariato. (27)