Asesinato en Manta: Víctima había salido hace poco de la cárcel por el delito de microtráfico

Edison Isaías Loor Moreira la víctima mortal 405 había salido hace poco de la cárcel donde cumplía una pena por el delito de microtráfico de drogas. El hombre de 40 años, fue asesinado la tarde del lunes 6 de octubre de 2025, alrededor de las 15:30, en la intersección de la calle 299 y avenida 203, en el barrio La Paz de Manta, provincia de Manabí, Ecuador.
Varios sujetos desconocidos siguieron a Loor Moreira y le propinaron más de cincobalazos. La Policía informó que varios de ellos fueron dirigidos principalmente a la cabeza. Esto en un ataque preciso que le causó la muerte de manera inmediata, según informe policial.
Víctima era un exreo
La víctima había salido recientemente de prisión tras cumplir pena por microtráfico de drogas. Registros judiciales confirman su detención el 13 de abril de 2023 en el barrio Jocay de Manta por este delito. La otra detención es en agosto de 2024 por la misma causa.
Vecinos anónimos del barrio La Paz, temerosos de represalias, corroboraron su liberación reciente de la cárcel, en un sector donde se han registrado varios crímenes al estilo sicariato. Sobre todo en el sector conocido como el “hueco de la paz”, un sitio considerado por la Policía como de alto conflicto con vínculos al delito de microtráfico.
Investigación del crimen
La investigación preliminar no revela motivos específicos, preservando la presunción de inocencia y derechos de privacidad. Personal policial y la fiscal de turno acudieron al sitio, ordenando el levantamiento del cadáver, trasladado al Centro Forense de Manta.
Contexto de violencia en Manabí
Este homicidio se inscribe en la ola de inseguridad que azota Manta, con 405 muertes violentas registradas en el distrito hasta octubre de 2025, superando récords previos.
Autoridades atribuyen el 93% de estas muertes en la provincia a pugnas entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, que controlan rutas de droga en puertos clave como Manta.