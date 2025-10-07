Asesinato en Manta: Víctima había salido hace poco de la cárcel por el delito de microtráfico

Edison Isaías Loor Moreira la víctima mortal 405 había salido hace poco de la cárcel donde cumplía una pena por el delito de microtráfico de drogas. El hombre de 40 años, fue asesinado la tarde del lunes 6 de octubre de 2025, alrededor de las 15:30, en la intersección de la calle 299 y avenida 203, en el barrio La Paz de Manta, provincia de Manabí, Ecuador.

Varios sujetos desconocidos siguieron a Loor Moreira y le propinaron más de cincobalazos. La Policía informó que varios de ellos fueron dirigidos principalmente a la cabeza. Esto en un ataque preciso que le causó la muerte de manera inmediata, según informe policial.

Víctima era un exreo

La víctima había salido recientemente de prisión tras cumplir pena por microtráfico de drogas. Registros judiciales confirman su detención el 13 de abril de 2023 en el barrio Jocay de Manta por este delito. La otra detención es en agosto de 2024 por la misma causa.