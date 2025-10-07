COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crimen Organizado

Asesinato en Manta: Víctima había salido hace poco de la cárcel por el delito de microtráfico

Edison Loor Moreira, asesinado a tiros en Manta, resalta la escalada de homicidios en Manta, donde el crimen organizado intensifica su control territorial.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Asesinato en Manta: Víctima con antecedentes judiciales cae bajo balas en barrio La Paz.
Asesinato en Manta: Víctima con antecedentes judiciales cae bajo balas en barrio La Paz.
Asesinato en Manta: Víctima con antecedentes judiciales cae bajo balas en barrio La Paz.
Asesinato en Manta: Víctima con antecedentes judiciales cae bajo balas en barrio La Paz.

Redacción

Redacción ED.

Edison Isaías Loor Moreira la víctima mortal 405 había salido hace poco de la cárcel donde cumplía una pena por el delito de microtráfico de drogas. El hombre de 40 años, fue asesinado la tarde del lunes 6 de octubre de 2025, alrededor de las 15:30, en la intersección de la calle 299 y avenida 203, en el barrio La Paz de Manta, provincia de Manabí, Ecuador.

 

Varios sujetos desconocidos siguieron a Loor Moreira y le propinaron más de cincobalazos. La Policía informó que varios de ellos fueron dirigidos principalmente a la cabeza. Esto en un ataque preciso que le causó la muerte de manera inmediata, según informe policial.

Víctima era un exreo

La víctima había salido recientemente de prisión tras cumplir pena por microtráfico de drogas. Registros judiciales confirman su detención el 13 de abril de 2023 en el barrio Jocay de Manta por este delito. La otra detención es en agosto de 2024 por la misma causa.

Vecinos anónimos del barrio La Paz, temerosos de represalias, corroboraron su liberación reciente de la cárcel, en un sector donde se han registrado varios crímenes al estilo sicariato. Sobre todo en el sector conocido como el “hueco de la paz”, un sitio considerado por la Policía como de alto conflicto con vínculos al delito de microtráfico.

Investigación del crimen

La investigación preliminar no revela motivos específicos, preservando la presunción de inocencia y derechos de privacidad. Personal policial y la fiscal de turno acudieron al sitio, ordenando el levantamiento del cadáver, trasladado al Centro Forense de Manta.

El martes 7 de octubre, familiares retiraron el cuerpo para el sepelio. La Policía informó que en la investigación de este asesinato, la línea investigativa se direcciona hacia los antecedentes penales de la víctima.

Contexto de violencia en Manabí

Este homicidio se inscribe en la ola de inseguridad que azota Manta, con 405 muertes violentas registradas en el distrito hasta octubre de 2025, superando récords previos. 

Autoridades atribuyen el 93% de estas muertes en la provincia a pugnas entre bandas como Los Choneros y Los Lobos, que controlan rutas de droga en puertos clave como Manta.

La Policía no ha emitido declaraciones oficiales sobre la vinculación de algún sospechoso a este crimen. Sin embargo, el modus operandi al estilo sicariato lo enmarca en el crimen organizado. (27)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Rebekah Campbell, víctima de un brutal ataque en su casa: a su pareja, el principal sospechoso

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Rebekah Campbell, víctima de un brutal ataque en su casa: a su pareja, el principal sospechoso

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

El Síndrome del Intestino Irritable es más común de lo que crees: Descubre qué alimentos elegir para aliviar los síntomas

Manta instala 105 cámaras nuevas para reforzar la seguridad en 33 zonas críticas

Rebekah Campbell, víctima de un brutal ataque en su casa: a su pareja, el principal sospechoso

Qué significa tener ratones en casa: soluciones y recomendaciones para mantenerlos alejados

Jóvenes en Acción: Primer pago de $400 se entregará hasta el 15 de octubre de 2025

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO