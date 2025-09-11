Conmoción en Cañar: Comuneros intentan ingresar a edificio de la Fiscalía y linchar al presunto violador de Teresita

La violación y muerte de Teresita, una anciana de 83 años, ha causado conmoción e indignación en Déleg, provincia del Cañar.

La noche de ayer, comuneros de este cantón andino intentaron ingresar a las oficinas de la Fiscalía para linchar al presunto violador de la adulta mayor, quien había sido detenido horas antes.

Quisieron hacer justicia por Teresita

Ya cerca de la medianoche, decenas de personas salieron a las calles del cantón para intentar hacer justicia por sus propias manos.

En redes sociales como TikTok, varias personas transmitieron los sucesos en vivo. En los videos se pudo ver como los comuneros intentaron ingresar al edificio de la Fiscalía. Incluso, se dijo que habían logrado sacar del lugar al sospechoso, sin embargo, esto no ha sido confirmado.

En otro video se vio cómo uno de los líderes de los comuneros explicó que tenían la opción de someter al supuesto violador a justicia indígena, pero ya no sería juzgado por la justicia ordinaria. “Le matamos”, se escuchó decir entre la multitud.

La mañana de este jueves, se informó que el detenido sigue en poder de las autoridades policiales. Mientras que la Fiscalía ni la Policía se ha pronunciado de manera oficial sobre lo sucedido anoche.

El crimen que indignó a toda una población

El pasado martes, el cantón Déleg, en Cañar, despidió entre muestras de dolor e indignación a Luz América Beltrán, una adulta mayor conocida como Teresita que fue encontrada sin vida en su domicilio, tras ser víctima de una agresión física y sexual extrema. Familiares, amigos y habitantes del sector se congregaron para darle el último adiós. Además, exigieron a las autoridades justicia inmediata y castigo para el responsable del hecho.

El informe forense preliminar confirma que a la víctima la agredieron sexualmente, presentaba lesiones internas severas, provocadas por la introducción de un objeto. Estas heridas le causaron un desgarro intestinal, lo que derivó en una hemorragia interna y un paro cardíaco que le provocó la muerte.

Durante la ceremonia fúnebre realizada, los familiares de Teresita hicieron un llamado a las autoridades. Pidieron que el caso no quede impune. “Pedimos justicia para nuestra mamita, nuestra abuelita, nuestra amiga. Esto no puede volver a pasar”, expresó un ciudadano durante la despedida.

Vecinos del sector también acompañaron el cortejo y reiteraron su preocupación. Están preocupados por el incremento de la violencia en zonas rurales.

Detienen a sospecho de violentar a Teresita

Ayer, las autoridades confirmaron la detención de un hombre como principal sospechoso de la violación y muerte de la anciana.

“En Déleg, la Policía Nacional capturó a un sujeto involucrado en un hecho que resultó en el fallecimiento de una persona de la tercera edad. No permitiremos que ningún hecho quede impune! Esperamos que la Función Judicial haga el trabajo que le corresponde para dejar a este y otros criminales en la cárcel”, indicó el ministro del Interior, John Reimberg, a través de su cuenta de X. (13).