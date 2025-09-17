Condenan a siete años de prisión a hombre por abuso sexual a menor en Chunchi, Chimborazo.

Luis Roberto M. G., de 69 años, abusósexualmente de una niña de 10 años en los baños públicos de una cancha de vóley en la comunidad Joyagshi, cantón Chunchi, provincia de Chimborazo. Al individuo lo capturaron en flagrancia tras la alerta de un testigo.

La Fiscalía logró una condena de siete años de prisión por el delito de abuso sexual. El delito ocurrió alrededor de las 14:00 del 23 de septiembre de 2023, en los servicios higiénicos públicos de una cancha de vóley en Joyagshi, una comunidad rural de Chunchi.



La víctima, una niña de 10 años, fue enviada por su madre a una tienda cercana cuando Luis Roberto M. G., la interceptó en el camino. Según el relato presentado por la Fiscalía, el hombre la obligó a dirigirse a los baños públicos, donde perpetró el abuso sexual.

Un hombre intervino

La intervención de un ciudadano que presenció el hecho fue crucial al percatarse de la situación, alertó de inmediato a las autoridades locales. Agentes de la Policía Nacional acudieron al lugar y dialogaron con la menor, quien identificó al abusador sin dudar. Luis Roberto M. G., fue aprehendido en delito flagrante, lo que permitió una respuesta inmediata de las fuerzas del orden.

El informe de reconocimiento del lugar de los hechos, elaborado por los agentes investigadores, confirmó detalles del entorno donde ocurrió el abuso, fortaleciendo la acusación. La rápida acción policial evitó que el sospechoso escapara y aseguró la recolección de evidencias iniciales.

Comunidad asombrada

La comunidad de Joyagshi, conocida por su tranquilidad, quedó conmocionada por el incidente, que rompió la confianza en un espacio público frecuentado por familias.



En la audiencia de juicio por abuso, celebrada en el Complejo Judicial de Chunchi el 15 de septiembre de 2025, la Fiscalía Multicompetente de Chunchi presentó un sólido conjunto de pruebas. El testimonio anticipado de la víctima, recolectado bajo protocolos de protección infantil para evitar su revictimización, fue clave para detallar el ataque.

La menor relató con claridad cómo Luis Roberto M. G., la abordó y la llevó a los baños, corroborando los hechos denunciados.

Pena por abuso sexual

El Código Orgánico Integral Penal (COIP), en su artículo 171, tipifica el abusosexual como un delito contra menores, con penas de tres a siete años de prisión, agravadas por factores como la edad de la víctima.

La sentencia de siete años, dictada el 15 de septiembre de 2025, refleja la máxima sanción por la gravedad del caso y la vulnerabilidad de la menor. (27)