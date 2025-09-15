Cinco detenidos en Manta por secuestro y robo de vehículos a taxistas.

Cinco personas (tres hombres y dos mujeres) fueron detenidas en Manta, Ecuador, tras una persecución policial de 10 minutos en el sector Cielito Lindo. Los acusados, parte de una banda criminal, están señalados por secuestro, extorsión y robo de vehículos a taxistas de la aplicación InDrive.

La noche del 14 de septiembre de 2025, un patrullaje rutinario en el sector Las Cumbres de Manta desencadenó un operativo que permitió desarticular una presunta banda criminal dedicada al robo y secuestro de taxistas. Los sospechosos, identificados como tres hombres y dos mujeres, los capturaron tras intentar evadir a las autoridades en un vehículo sospechoso.

Refuerzos en la persecución

La acción policial, que incluyó refuerzos y una persecución por varios sectores de la ciudad, culminó en el barrio Cielito Lindo. Allí se logró la detención de los implicados. Según las autoridades, los detenidos forman parte de una organización delictiva que operaba bajo un modus operandi específico: solicitaban servicios de transporte a través de la aplicación InDrive, una plataforma popular entre taxistas no cooperados en Manta.

Una vez a bordo, amenazaban a los conductores con un arma de fuego para robarles sus vehículos. En algunos casos, los criminales secuestraban a los conductores y exigían dinero a sus familias para liberarlos, configurando delitos de extorsión y secuestro.

Respuesta policial

Jaime Salgado, jefe encargado de la Policía Nacional en Manta, informó que los detenidos son responsables de múltiples delitos en la ciudad. Estos delitos incluyen robos a personas, vehículos, extorsión y secuestros. Durante el operativo, las autoridades decomisaron un arma de fuego en posesión de los sospechosos, la cual presuntamente usaban para intimidar a sus víctimas.

El operativo comenzó cuando agentes de la Policía Nacional, durante un patrullaje en Las Cumbres, observaron un vehículo con varios ocupantes en actitud sospechosa. Al intentar detenerlo para una inspección, el conductor aceleró, iniciando una persecución que se extendió por 10 minutos a través de varios sectores de Manta.

Coordinación policial

La rápida coordinación policial, con el apoyo de refuerzos, permitió interceptar el vehículo en el sector Cielito Lindo. Minutos antes de la persecución, los sospechosos habían robado un automóvil a un taxista de InDrive, quien fue amenazado con un arma.

Los cinco detenidos, cuyos nombres no han sido revelados para respetar la presunción de inocencia, fueron trasladados a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) de Manta, donde permanecen a la espera de la audiencia de formulación de cargos. Las autoridades continúan investigando para determinar si los sospechosos están vinculados a otros casos similares en la ciudad.

Contexto de inseguridad en Manta

Manta, una de las principales ciudades costeras de Ecuador, ha enfrentado un aumento en la delincuencia en los últimos años, especialmente en delitos relacionados con el robo de vehículos y la extorsión.

Según datos del Ministerio del Interior de Ecuador, en 2024, la provincia de Manabí, donde se encuentra Manta, registró un incremento del 15% en los casos de robo de vehículos en comparación con el año anterior.

Los taxistas, particularmente los que operan a través de aplicaciones móviles como InDrive, se han convertido en blancos frecuentes de bandas criminales debido a la falta de regulación y la facilidad para acceder a estos servicios.

Aplicación los vuelve vulnerables

El uso de aplicaciones de transporte como InDrive ha crecido en Manta, donde muchos conductores trabajan de manera independiente, sin afiliación a cooperativas formales. Esto los hace más vulnerables a ataques, ya que no cuentan con los protocolos de seguridad que suelen implementar las empresas de taxis tradicionales.

En 2023, la Policía Nacional reportó al menos 20 casos de robos a taxistas en Manta, algunos de los cuales incluyeron secuestros express, una modalidad en la que las víctimas son retenidas por cortos períodos mientras los delincuentes exigen dinero. (27)