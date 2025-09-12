Choque de motocicletas en San Juan de Manta cobró la vida de dos hombres

Un violento choque frontal entre dos motocicletas en la vía de ingreso a San Juan de Manta dejó sin vida a Carlos Kazaj Villalba Pinargote y Luis Carlos Mero Sánchez. El trágico accidente ocurrió la madrugada del 12 de septiembre de 2025.

En las primeras horas del viernes 12 de septiembre de 2025, la tranquilidad de la vía que conecta Manta con San Juan se vio interrumpida por un choque fatal. Dos motocicletas colisionaron de frente en un accidente que dejó un saldo de dos víctimas mortales.

Según el reporte inicial de los Agentes de Tránsito que acudieron al lugar, el impacto fue tan severo que los restos de los vehículos quedaron esparcidos por la carretera. Los cuerpos de los conductores quedaron junto a las motos destrozadas.

En la escena del accidente

A Carlos Kazaj Villalba Pinargote, uno de los motociclistas involucrados, lo hallaron sin signos vitales en la escena del choque. Los paramédicos del servicio de emergencias, al llegar al lugar, confirmaron su fallecimiento inmediato. Por su parte, Luis Carlos Mero Sánchez, aún con vida tras el impacto, lo trasladaron de urgencia al Hospital Rafael Rodríguez Zambrano en Manta. A pesar de los esfuerzos médicos, las graves heridas sufridas en el choque le arrebataron la vida horas después.

Ambos cuerpos los trasladaron al Centro Forense de Manta para realizar las autopsias correspondientes. Un procedimiento estándar que busca determinar las causas exactas de las muertes y recopilar evidencia para la investigación.

Las autoridades de tránsito indicaron que el accidente ocurrió en un tramo recto de la vía. Pero no revelaron detalles adicionales sobre las circunstancias específicas, como la velocidad de los vehículos o las condiciones de la carretera.

Investigación en curso

Los peritos de la Unidad de Investigación de Accidentes de Tránsito trabajan en un informe detallado que esclarezca las causas del choque. Según fuentes oficiales, no se descartan factores como el exceso de velocidad, la falta de iluminación en la vía o posibles distracciones.

Este trágico suceso no es un caso aislado en Manta, una ciudad portuaria donde los accidentes de tránsito, especialmente los que involucran motocicletas, van en aumento. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC), en el 28% de accidentes hay involucradas motocicletas.

Los accidentes