Cayeron presuntos extorsionadores que exigían dinero para dejar trabajar en La Concordia

La Policía Judicial detuvo a dos presuntos extorsionadores la mañana de este 9 de septiembre en La Concordia, Santo Domingo de los Tsáchilas. Los ciudadanos exigían pagos ilegales a un comerciante para permitirle trabajar en la zona.

Operativo en pleno centro de La Concordia

El hecho ocurrió a las 10:00, en la intersección de la calle Elicita y Luis Vargas Torres. Agentes ejecutaban el operativo “Stark”, enfocado en la recuperación de vehículos robados y la detención de personas en flagrancia.

En medio de los patrullajes, se obtuvo información de que dos individuos amenazaban a un hombre con no dejarle trabajar si no pagaba 300 dólares de “inscripción” y 150 dólares mensuales. Los sospechosos se movilizaban en una motocicleta y un automóvil.

Con esta información, la Policía desplegó un operativo inmediato que permitió la aprehensión de los dos presuntos extorsionadores en plena vía pública.

Indicios levantados durante la intervención

Los detenidos son: Éder Anthony G. V. y Johan Alexis M. A., ambos ecuatorianos y sin antecedentes penales registrados.

En poder de los implicados, los uniformados encontraron dos teléfonos iPhone, una motocicleta Z1 color plomo y un automóvil Chevrolet Optra rojo. Además, incautaron un billete de 20 dólares.

Los bienes fueron trasladados a los patios de retención vehicular de Santo Domingo bajo cadena de custodia. Los aprehendidos quedaron a disposición de la autoridad competente para iniciar el proceso legal.

Extorsión, un delito en aumento

La extorsión es uno de los delitos que más preocupa en el país. En el país se registran miles de denuncias por este delito.

Santo Domingo de los Tsáchilas no ha estado exenta. Comerciantes, transportistas y dueños de locales han denunciado ser víctimas de amenazas y cobros ilegales bajo la modalidad conocida como “vacunas”.

Este caso en La Concordia evidencia que las redes de presuntos extorsionadores intentan expandirse incluso en ciudades intermedias, aprovechando la vulnerabilidad de pequeños negocios.

Autoridades refuerzan controles

La Policía mantendrá los operativos “Stark” , con el objetivo de reducir la incidencia de delitos como extorsión, robo de vehículos y tráfico de armas.

Las autoridades han hecho énfasis en varias ocasiones que la colaboración ciudadana es clave para actuar inmediatamente y aprehender a quienes se dedican a extorsionar en la provincia. Por eso piden a las víctimas denunciar estos hechos. Mientras tanto, los dos detenidos enfrentarán una audiencia de calificación de flagrancia y posibles cargos por extorsión (31).