COMUNIDAD POR USD 1
VIVO

Operativo militar detecta campamento de minería ilegal en Camilo Ponce Enríquez

Hace 3 meses
Seguridad
Crónica

¡Cae arsenal en Portoviejo! Policía captura a dos con fusiles robados

La Policía incautó tres fusiles, municiones y un camión robado en Portoviejo, deteniendo a dos sospechosos en un operativo contra el sicariato.
Escuchar noticia

•‎

3'

•‎

Escuchar noticia
3 minutos de lectura
Momentos en que agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) ingresaba a la vivienda donde se encontró el armamento.
Momentos en que agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) ingresaba a la vivienda donde se encontró el armamento.
Momentos en que agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) ingresaba a la vivienda donde se encontró el armamento.
Momentos en que agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOE) ingresaba a la vivienda donde se encontró el armamento.

Redacción

Redacción ED.

Alejandro José I.C., y Bryan Rodolfo M.C., ambos de 25 años, enfrentan detención tras un operativo en la ciudadela Bellavista, Portoviejo, Manabí, Ecuador, en la que se desarticuló una red de sicariato y robo de vehículos.

La noche del lunes 29 de septiembre de 2025, un operativo estratégico irrumpió en la ciudadela Bellavista. A las 21h00, la Policía Nacional ejecutó la operación Cruzada por la Seguridad LXVI, incautando tres fusiles calibre 5.56 mm, 74 municiones, dos alimentadoras, un celular y un camión JAC blanco reportado como robado en Guayaquil. Dos sospechosos, Alejandro José I.C., y Bryan Rodolfo M.C., ambos de 25 años y ecuatorianos, fueron aprehendidos.

Las investigaciones comenzaron a las 17h00, tras identificar, mediante inteligencia y fuentes humanas, un camión robado y dos inmuebles donde se almacenaban armas. Unidades tácticas intervinieron los sitios, recuperando el vehículo y decomisando evidencias. Las autoridades trasladaron los objetos bajo cadena de custodia, y los detenidos enfrentan cargos ante la Fiscalía.

Un oficial afirmó: “La operación evitó actos de sicariato; la inteligencia fue clave”. No se divulgaron antecedentes de los sospechosos para respetar el debido proceso.

Operativo permitió la captura de dos hombres y el decomiso de fusiles

La intervención en la ciudadela Bellavista, un sector residencial, sorprendió a los vecinos. Los tres fusiles y 74 municiones sugieren preparación para crímenes violentos. El camión JAC, robado horas antes en Guayaquil, conecta el caso con redes delictivas interprovinciales.

Un residente expresó: “Escuchamos sirenas y vimos el camión; temíamos algo peor”. La Policía busca vínculos con grupos criminales a través del celular decomisado. La comunidad, aliviada por la captura, reclama más patrullajes.

Las evidencias se analizan para determinar si las armas se usaron en delitos previos. La Fiscalía tipifica el caso bajo los artículos 360 (tenencia de armas) y 189 (robo) del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La violencia se ensaña en Manabí

Manabí enfrenta una escalada de delitos violentos. En 2025, la provincia registró 829 homicidios hasta el 8 de septiembre, un 52% más que en 2024, según el Ministerio del Interior. Portoviejo suma 235 casos, superado por Manta (357).

En agosto de 2025, un operativo en Chone decomisó dos fusiles ligados a sicariato. En 2024, Manabí reportó un 15% más de homicidios que en 2023, con 30% relacionados con sicariato y robo, según OECO.

El 94% de muertes violentas nacionales en 2025 se vincula al crimen organizado, según el Ejecutivo. Vehículos robados, como el camión, son clave en operaciones delictivas.

Investigan procedencia de las armas

La Policía Judicial examina los tres fusiles y municiones para rastrear su origen. El celular podría revelar comunicaciones con redes criminales. El camión JAC se perita para confirmar su uso en otros delitos.

Un comerciante expresó: “Los robos y sicarios nos asfixian; esta captura da esperanza”. La investigación busca conexiones con bandas criminales que operan en la provincia.

Impacto criminal en Portoviejo

Bellavista, un área de actividad comercial, sufre por la inseguridad. En 2025, 25% de delitos en Portoviejo involucran armas de fuego, según datos policiales. Este decomiso mitiga riesgos, pero la amenaza persiste.

En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 20% por sicariato. La Policía, con 177.000 operativos nacionales en 2025, intensifica esfuerzos.

Mientras las evidencias se procesan, Portoviejo espera que estas capturas frenen el sicariato y los robos que ensombrecen sus calles. (22)

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más del 60 % del muro costero de la vía Puerto – Aeropuerto de Manta presenta daños estructurales

El gasto en tiendas crece en Ecuador, pero más de 5.000 locales desaparecieron en un año

Derrumbe de escuela en Indonesia deja al menos tres muertos y decenas de desaparecidos

La agrupación femenina Cabañal promociona su música inédita y un cover en tendencia

Crece el parque automotor en Santo Domingo de los Tsáchilas y ya compite con provincias más grandes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más del 60 % del muro costero de la vía Puerto – Aeropuerto de Manta presenta daños estructurales

El gasto en tiendas crece en Ecuador, pero más de 5.000 locales desaparecieron en un año

Derrumbe de escuela en Indonesia deja al menos tres muertos y decenas de desaparecidos

La agrupación femenina Cabañal promociona su música inédita y un cover en tendencia

Crece el parque automotor en Santo Domingo de los Tsáchilas y ya compite con provincias más grandes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY

Noticias en la web

SÚMATE AL NEWSLETTER

Recibe todos los días el ranking de las noticias más importantes.

ÚLTIMAS NOTICIAS

Más del 60 % del muro costero de la vía Puerto – Aeropuerto de Manta presenta daños estructurales

El gasto en tiendas crece en Ecuador, pero más de 5.000 locales desaparecieron en un año

Derrumbe de escuela en Indonesia deja al menos tres muertos y decenas de desaparecidos

La agrupación femenina Cabañal promociona su música inédita y un cover en tendencia

Crece el parque automotor en Santo Domingo de los Tsáchilas y ya compite con provincias más grandes

Edición impresa

LEE LA EDICIÓN DE HOY
UNIRME AHORA

ÚNETE A NUESTRO CANAL DE WHATSAPP

¡Noticias al instante!

Entérate de lo más importante, al momento.

ANUNCIA AQUÍ
COMUNIDAD

1$us/mes

No te pierdas nada OFERTA RELÁMPAGO