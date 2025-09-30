¡Cae arsenal en Portoviejo! Policía captura a dos con fusiles robados

Alejandro José I.C., y Bryan Rodolfo M.C., ambos de 25 años, enfrentan detención tras un operativo en la ciudadela Bellavista, Portoviejo, Manabí, Ecuador, en la que se desarticuló una red de sicariato y robo de vehículos.

La noche del lunes 29 de septiembre de 2025, un operativo estratégico irrumpió en la ciudadela Bellavista. A las 21h00, la Policía Nacional ejecutó la operación Cruzada por la Seguridad LXVI, incautando tres fusiles calibre 5.56 mm, 74 municiones, dos alimentadoras, un celular y un camión JAC blanco reportado como robado en Guayaquil. Dos sospechosos, Alejandro José I.C., y Bryan Rodolfo M.C., ambos de 25 años y ecuatorianos, fueron aprehendidos.

Las investigaciones comenzaron a las 17h00, tras identificar, mediante inteligencia y fuentes humanas, un camión robado y dos inmuebles donde se almacenaban armas. Unidades tácticas intervinieron los sitios, recuperando el vehículo y decomisando evidencias. Las autoridades trasladaron los objetos bajo cadena de custodia, y los detenidos enfrentan cargos ante la Fiscalía.

Un oficial afirmó: “La operación evitó actos de sicariato; la inteligencia fue clave”. No se divulgaron antecedentes de los sospechosos para respetar el debido proceso.

Operativo permitió la captura de dos hombres y el decomiso de fusiles

La intervención en la ciudadela Bellavista, un sector residencial, sorprendió a los vecinos. Los tres fusiles y 74 municiones sugieren preparación para crímenes violentos. El camión JAC, robado horas antes en Guayaquil, conecta el caso con redes delictivas interprovinciales.

Un residente expresó: “Escuchamos sirenas y vimos el camión; temíamos algo peor”. La Policía busca vínculos con grupos criminales a través del celular decomisado. La comunidad, aliviada por la captura, reclama más patrullajes.

Las evidencias se analizan para determinar si las armas se usaron en delitos previos. La Fiscalía tipifica el caso bajo los artículos 360 (tenencia de armas) y 189 (robo) del Código Orgánico Integral Penal (COIP).

La violencia se ensaña en Manabí

Manabí enfrenta una escalada de delitos violentos. En 2025, la provincia registró 829 homicidios hasta el 8 de septiembre, un 52% más que en 2024, según el Ministerio del Interior. Portoviejo suma 235 casos, superado por Manta (357).

En agosto de 2025, un operativo en Chone decomisó dos fusiles ligados a sicariato. En 2024, Manabí reportó un 15% más de homicidios que en 2023, con 30% relacionados con sicariato y robo, según OECO.

El 94% de muertes violentas nacionales en 2025 se vincula al crimen organizado, según el Ejecutivo. Vehículos robados, como el camión, son clave en operaciones delictivas.

Investigan procedencia de las armas

La Policía Judicial examina los tres fusiles y municiones para rastrear su origen. El celular podría revelar comunicaciones con redes criminales. El camión JAC se perita para confirmar su uso en otros delitos.

Un comerciante expresó: “Los robos y sicarios nos asfixian; esta captura da esperanza”. La investigación busca conexiones con bandas criminales que operan en la provincia.

Impacto criminal en Portoviejo

Bellavista, un área de actividad comercial, sufre por la inseguridad. En 2025, 25% de delitos en Portoviejo involucran armas de fuego, según datos policiales. Este decomiso mitiga riesgos, pero la amenaza persiste.

En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 20% por sicariato. La Policía, con 177.000 operativos nacionales en 2025, intensifica esfuerzos.

Mientras las evidencias se procesan, Portoviejo espera que estas capturas frenen el sicariato y los robos que ensombrecen sus calles. (22)