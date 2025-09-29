¡Cae extorsionador en Sucre! Policía atrapa a integrante de banda criminal

Jonathan Samuel G.P., supuesto extorsionador de 33 años y miembro de una banda, fue aprehendido en el cantón Sucre, Manabí, Ecuador, por extorsión, con lo que se desarticula actividades delictivas del grupo criminal Los Fatales, según la Policía.

El domingo 28 de septiembre de 2025, un operativo de la Policía Nacional irrumpió en la intersección de las avenidas Valentín Alcívar y 9 de Octubre, cantón Sucre, Manabí. Agentes del eje investigativo capturaron en flagrancia a Jonathan Samuel G.P., de 33 años, por presunta extorsión. La intervención, parte de las acciones de seguridad, respondió a denuncias de amenazas económicas en los cantones Sucre y San Vicente.

Las investigaciones de la Policía Judicial identificaron a víctimas que recibieron mensajes intimidatorios y documentos exigiendo pagos. Durante el operativo, se decomisaron un celular gris, seis hojas con textos extorsivos, cuatro sobres rosados, documentos personales y prendas (zapatos, pantalón, chaqueta y gorra). Las evidencias, bajo cadena de custodia, fueron entregadas a la Fiscalía.

Jonathan G.P., con ocho detenciones previas y diez procesos judiciales, está vinculado a la organización criminal Los Fatales y a una muerte violenta reciente, según la Policía. El sospechoso fue puesto a disposición judicial para la audiencia de flagrancia.

Operativo Libertad 0810 deja a extorsionador y miembro de banda detenido

El celular y las notas extorsivas sugieren una red organizada. Un oficial afirmó: “La intervención evitó más víctimas; seguimos rastreando a Los Fatales”. La identidad del aprehendido se protege para garantizar el debido proceso.

Un comerciante local expresó: “Las extorsiones nos tienen aterrorizados; esta captura da alivio”. Los documentos decomisados, con mensajes intimidatorios, apuntan a un esquema de amenazas sistemáticas.

La Fiscalía tipifica el caso bajo el artículo 185 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la extorsión. Las prendas se analizan para vincular al sospechoso con otros delitos.

Casos de extorsión en Manabí se incrementan

Manabí enfrenta una ola de extorsión. En 2025, Ecuador registró 9.422 denuncias de extorsión hasta julio, un 121% más que en 2023, con 20% originadas en Manabí, según la Fiscalía. Sucre reportó 30 casos este año, según las autoridades.

En junio de 2025, un operativo en Manta capturó a dos extorsionadores con antecedentes. En 2024, Manabí sumó un 15% más de homicidios que en 2023, con 30% ligados a extorsión y crimen organizado, según OECO.

El 94% de muertes violentas nacionales en 2025 se vincula a grupos como Los Fatales, según el Ejecutivo. Sucre, por su actividad comercial, es un blanco frecuente.

Analizan conversaciones en celular

La Policía Judicial analiza el celular para rastrear comunicaciones con cómplices. Las seis hojas extorsivas y sobres buscan huellas dactilares. La vinculación de Jonathan G.P. con una muerte violenta se investiga, aunque no se divulgan detalles.

Un vecino expresó: “Las amenazas nos asfixian; esta captura es un paso adelante”. La investigación prioriza desmantelar la red de Los Fatales.

Preocupación en Sucre

Sucre, un cantón comercial, sufre por extorsiones. En 2025, 40% de delitos en la zona son amenazas económicas, según datos policiales. Esta captura alivia temores, pero la inseguridad persiste.

En 2024, 568 homicidios en Manabí incluyeron 25% por disputas criminales. La Policía, con 177.000 operativos nacionales en 2025, intensifica esfuerzos.

Mientras la justicia define el caso, Sucre espera que esta aprehensión frene las extorsiones que amenazan su tranquilidad. (22)