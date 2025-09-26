¡Atropello en El Carmen! moto deja a peatón con fracturas graves

Alejandro Gutiérrez, de 51 años, es el peatón que resultó gravemente herido al ser atropellado por una moto en la intersección de La Esperanza y 3 de Julio, El Carmen, Manabí, Ecuador, que luego del accidente continuó con su camino.

Este viernes 26 de septiembre de 2025, un violento impacto alteró la rutina en la intersección de las avenidas La Esperanza y 3 de Julio. Alejandro Gutiérrez, fue atropellado por una motocicleta mientras cruzaba la vía. El conductor, cuya identidad se desconoce, huyó del lugar, dejando a la víctima con heridas críticas.

Según reportes preliminares, Gutiérrez sufrió una fractura abierta femoral en la pierna derecha y una posible fractura cerrada de tibia en la misma extremidad. Personal del Cuerpo de Bomberos acudió rápidamente para brindar atención prehospitalaria, estabilizando al herido en el lugar. Una ambulancia lo trasladó al hospital básico El Carmen, donde permanece bajo evaluación médica con pronóstico reservado.

Agentes de la Policía Nacional iniciaron la investigación, recolectando testimonios y buscando cámaras de seguridad en la zona. Un oficial, bajo anonimato, afirmó: “Trabajamos para identificar al responsable; la colaboración ciudadana es clave”. No se han reportado detenciones, y las autoridades evitan divulgar datos adicionales para proteger la privacidad de la víctima.

El atropello del peatón por una moto deja una escena de caos en El Carmen

El accidente conmocionó a los transeúntes en una intersección concurrida. Testigos relataron que el impacto fue repentino, seguido por la fuga de la motocicleta a gran velocidad. “Todo pasó muy rápido; el hombre quedó tirado, y nadie pudo detener al conductor”, expresó un comerciante local, visiblemente afectado.

La intersección, conocida por su alto tráfico, carece de suficientes señalizaciones, según moradores. Un vecino señaló: “Aquí los motos van sin control; necesitamos semáforos y más vigilancia”. La Policía analiza imágenes de cámaras privadas para identificar al vehículo implicado.

Gutiérrez, un residente de El Carmen, es descrito por conocidos como un trabajador humilde. Su familia, en espera de noticias, pidió justicia sin ofrecer más declaraciones.

Accidentes en aumento en Manabí

Manabí enfrenta un aumento de accidentes viales. En 2025, la provincia registró un 15% más de accidentes que en 2024, según la Agencia Nacional de Tránsito (ANT). El Carmen reportó más de 200 accidentes, con el 10% involucrando motocicletas, según datos policiales.

En junio de 2025, un peatón murió atropellado por un vehículo que huyó. En 2024, Manabí sumó 2.500 accidentes viales, un 10% más que en 2023, con 20% de casos de fuga, según OECO.

La falta de controles viales y el uso de motocicletas en delitos agravan la inseguridad. En 2025, el 5% de accidentes en Manabí involucran víctimas fatales, según la ANT.

Los agentes siguen una línea investigativa

La Policía de Tránsito analiza testimonios para reconstruir el hecho. La ausencia de cámaras públicas en la intersección complica la identificación del conductor. Los cascos de motocicletas, comunes en delitos, dificultan la pesquisa.

Un vecino expresó: “Vivimos con miedo de cruzar la calle; esto debe cambiar”. La investigación prioriza ubicar la motocicleta y determinar las causas del accidente.

Impacto en la comunidad

El Carmen, un cantón agrícola, enfrenta retos de seguridad vial. En 2025, 30% de accidentes en la zona involucran peatones, según datos de la ANT. Este caso reaviva el clamor por controles más estrictos.

En 2024, 300 accidentes en El Carmen incluyeron 15% con lesiones graves. La Policía, con 177.000 operativos nacionales en 2025, busca reducir la impunidad.

Mientras Gutiérrez lucha por su vida, El Carmen espera justicia y medidas que frenen la inseguridad en sus calles. (22)