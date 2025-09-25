Asesinan a dueño de un restaurante al estilo sicariato en el cantón Jaramijó

Edgar Marín Mero de 55 años, dueño de un restaurante, fue asesinado a balazos por sujetos desconocidos el jueves 25 de septiembre de 2025, después del mediodía, en el sector El Mirador del cantón Jaramijó.

El ataque ocurrió mientras la víctima se encontraba en su restaurante. Aunque fue trasladado de urgencia a la clínica de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), falleció por heridas que comprometieron órganos vitales.

Las autoridades policiales investigan el caso como un homicidio vinculado potencialmente a la violencia organizada, en un contexto de disputas territoriales que azotan la región costera.

Lo que ocurrió

El suceso se desarrolló en un sector residencial y comercial de Jaramijó. Este es un cantón costero conocido por su actividad pesquera y turística, pero también por ser epicentro de tensiones criminales. Según el informe preliminar de la Policía, Marín Mero prestaba atención en su restaurante cuando irrumpieron los agresores. Estos dispararon múltiples veces antes de huir en un vehículo no identificado.

Testigos oculares, protegidos por el anonimato para salvaguardar su seguridad, describieron el momento como “un estruendo repentino que paralizó el barrio”. Ellos destacaron la rapidez del ataque en horario diurno, un patrón recurrente en la zona.

La víctima, oriunda de Manabí y con trayectoria en el sector gastronómico, era propietario de un restaurante familiar en El Mirador, un punto de encuentro para locales y visitantes.

Llevado a la clínica de la Fae

El traslado inmediato a la clínica FAE, ubicada a pocos kilómetros, no fue suficiente para salvar su vida. Los peritos médicos determinaron que las heridas de bala afectaron el tórax y abdomen, causando hemorragia interna masiva al dueño del restaurante.

La policía activó de inmediato el protocolo de respuesta a homicidios. Esto con unidades especializadas en delitos contra la vida de la Dirección Nacional de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestro (Dinased).

Agentes forenses acordonaron la escena del crimen durante horas, mientras patrullas motorizadas recorrieron perímetros adyacentes en busca de testigos adicionales. Hasta el cierre de esta edición, no se reportan detenciones por el crimen del dueño del restaurante.

Contexto de violencia en el distrito Manta

Este asesinato eleva a 378 las muertes violentas registradas en el distrito Manta —que abarca Manta, Montecristi y Jaramijó— en lo que va de 2025, superando en más del 14% la cifra total de 331 homicidios de todo 2024.

Según datos abiertos del Ministerio del Interior, actualizados al 24 de septiembre, Manabí acumula 829 crímenes de este tipo hasta agosto, posicionándose como la segunda provincia más afectada tras Guayas (2.833 casos).

Enero de 2025 marcó un pico histórico con 53 muertes en el distrito, triplicando las de enero de 2024 (12). (27)