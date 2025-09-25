Alias “La Rata” y su madre enfrentan cargos por secuestro y extorsión en Quevedo

Un operativo policial en Los Ríos permitió rescatar a un conductor secuestrado y detener a cuatro implicados, entre ellos alias “La Rata” y su madre.

El miércoles 24 de septiembre de 2025, en el cantón Ventanas, la Policía Nacional rescató a Néstor C., conductor secuestrado por cuatro personas. El operativo, desplegado en Quevedo, dejó como resultado la captura de tres hombres y una mujer, entre ellos alias “La Rata” y su madre, quienes además son investigados por extorsión a comerciantes.

El secuestro en Ventanas

La víctima circulaba en su vehículo cuando delincuentes armados a bordo de una camioneta y una motocicleta lo interceptaron y lo obligaron a detenerse. Posteriormente, lo llevaron con rumbo al sector Faita, en la parroquia San Carlos del cantón Quevedo.

Los secuestradores intentaban huir con el conductor retenido, mientras familiares denunciaban el hecho al ECU 911, lo que activó de inmediato la intervención policial. La alerta permitió desplegar varias unidades para el rastreo de los vehículos implicados.

Durante la persecución, la camioneta en la que trasladaban al afectado perdió el control y chocó contra un árbol. La víctima se encontraba dentro del automotor y fue rescatada ilesa.

Persecución y primeras detenciones

Tras el accidente, los sospechosos Jorwin Andrés C. y Cristhian Orlando R. descendieron del vehículo y corrieron para escapar. Sin embargo, los uniformados los localizaron a pocos metros y los aprehendieron de inmediato.

El reporte policial señala que el conductor identificado como Néstor C. reconoció a los dos hombres como los autores de su secuestro. Ambos fueron trasladados a la Unidad de Vigilancia Comunitaria (UVC) para continuar con el proceso legal.

Mientras tanto, otros equipos de investigación continuaron con operativos paralelos para localizar a más implicados en el hecho.

La caída de “La Rata” y su madre

Horas después, en el sector 15 de Noviembre, la Policía detuvo a Yajaira Jessenia M., quien se movilizaba en una motocicleta junto a otro sospechoso que intentó huir a pie. Tras una persecución de aproximadamente un kilómetro, los agentes lo capturaron e identificaron como Jorge Alberto J., alias “La Rata”.

El coronel Kléver López, comandante de la Policía en Quevedo, confirmó que los detenidos eran madre e hijo. Según las investigaciones, ambos se dedicaban a la extorsión de comerciantes en el sector de La Bahía, donde exigían pagos de “vacunas” de manera semanal o mensual.

“Pedimos que las víctimas de estas personas presenten sus denuncias para que los procesos avancen y se logren sanciones firmes”, declaró López.

Vehículo del secuestro en la Unidad Judicial

En paralelo, los investigadores hallaron la camioneta usada para el secuestro estacionada en el parqueadero de la Unidad Judicial de Quevedo. El vehículo pertenecía a un trabajador de esa institución, que se desempeñaba en el área de limpieza, según el reporte oficial.

La Policía Nacional continúa las investigaciones para determinar si existían más integrantes en la organización y si el vehículo se utilizaba con conocimiento de su propietario.

Contexto de seguridad en Los Ríos y secuestro en Ventanas y Quevedo

Los Ríos, especialmente los cantones Ventanas y Quevedo, registran un incremento de casos de extorsión y secuestro exprés vinculados a bandas locales. La modalidad incluye interceptar vehículos y presionar a comerciantes con amenazas (5).